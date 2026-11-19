¿Por qué está bloqueado Insurgentes y Reforma? Vecinos se manifiestan contra el incremento al predial este jueves 19 de noviembre (X: @SCPPyBG)

Durante la mañana de este jueves 19 de noviembre se han presentado afectaciones viales en las avenidas Insurgentes y Paseo de la Reforma debido a la presencia de manifestantes.

Los protestantes exigen la reposición del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) y del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México (PGD). En consecuencia, se ha impedido el paso de vehículos y del transporte público, lo que ha afectado el traslado de las personas.

¿Qué avenidas han sido afectadas y cuáles son las alternativas viales?

Este jueves 19 de noviembre, a partir de las 10:30 horas, distintos manifestantes interrumpieron el paso sobre Av. Insurgentes y Av. Paseo de la Reforma en la alcaldía Cuauhtémoc. Debido a esto, se ha visto afectada la circulación de los vehículos y el servicio del Metrobús en la línea 1 y 7. Las autoridades recomiendan tomar las medidas necesarias.

Estas son las alternativas viales para no verse afectado por el cierre de la Av. Insurgentes y la Av. Paseo de la Reforma:

Circuito interior.

Av. Chapultepec.

Av. Hidalgo.

¿Por qué está bloqueado Insurgentes y Reforma?

Esta mañana, personas se han reunido para exigir que se repongan los procesos de elaboración y consulta del POZMVM y del Plan General de Desarrollo de la CDMX, los cuales desde su publicación han generado molestias entre los citadinos, a pesar de las consultas ciudadanas que el gobierno ha organizado.

Las autoridades han ofrecido a los manifestantes una mesa de diálogo con la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (SPOTMET), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Gobierno de la CDMX para atender las demandas y de esta forma las vialidades queden libres.

¿Qué es el POZMVM y por qué ha molestado a la población?

El POZMVM es un proyecto impulsado a nivel federal por la Sedatu. Este programa contempla un incremento al impuesto predial, la creación de un gravamen especial al desperdicio urbano para los predios baldíos y las construcciones antiguas; además, abre la puerta a la venta forzosa de propiedades en subasta pública.

Aunque recientemente, la Sedatu ha informado que modificará el POZMVM con el objetivo de que no haya malentendidos, como lo es en el aumento predial o los remates de terrenos baldíos.

Esto después de que el Partido de Acción Nacional (PAN) anunciara que promovería amparos contra el POZMVM, ya que considera que hay elementos que afectarían el patrimonio familiar de las personas.