Brugada amplía Desde la Cuna; llegará a 177 mil niñas y niños al cierre de 2026

El programa Desde la Cuna alcanzará a 177 mil niñas y niños de la Ciudad de México al cierre de 2026, con un apoyo económico de mil 200 pesos bimestrales para menores de cuatro años, informó el secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, durante una nueva entrega de tarjetas encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La cobertura del programa se ampliará a 138 mil beneficiarios el mismo día, llegará a 151 mil al día siguiente y continuará creciendo hasta alcanzar los 177 mil al finalizar el año.

Además del apoyo económico, Clara Brugada anunció que a partir de 2027 las familias incorporadas a Desde la Cuna recibirán vales del programa Mercomuna, con los que podrán adquirir cunas, mobiliario y otros artículos necesarios para el cuidado de niñas y niños durante sus primeros años de vida.

La mandataria instruyó a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social a incorporar a los beneficiarios de ambos programas y establecer un esquema para que los vales puedan utilizarse no sólo en grandes establecimientos, sino también en pequeñas mueblerías y talleres de carpintería de las colonias y barrios de la capital.

Mercomuna entrega tres mil pesos anuales en vales para la adquisición de alimentos en mercados y tiendas, no obstante, Brugada planteó crear una modalidad que permita destinar ese recurso a la compra de artículos para la primera infancia.

“Quisiera que con estos vales se hiciera una línea especial de vales Mercomuna, para que ustedes puedan comprar con esos vales una cuna; para que puedan comprar el mobiliario que requieren, aparte de pañales y de lo que sea necesario”, señaló.

Clara Brugada agregó que los establecimientos interesados deberán registrarse para recibir los vales, con el propósito de distribuir el beneficio entre negocios de distintos tamaños. “No se trata sólo de beneficiar a las grandes tiendas, sino que se beneficien los negocios pequeños, los negocios de las colonias y de los barrios”, sostuvo.

La jefa de Gobierno pidió que todas las familias que reciben Desde la Cuna sean incorporadas al esquema a partir del próximo año, con lo que tendrán acceso a dos apoyos sociales.

Los primeros mil días, prioridad del gobierno capitalino

Clara Brugada justificó la ampliación de los apoyos al señalar que los primeros mil días de vida son determinantes para el desarrollo infantil, debido a los procesos de formación y conexión neuronal que ocurren durante esa etapa.

Advirtió que los problemas de desnutrición pueden tener consecuencias irreversibles en el crecimiento de niñas y niños, por lo que consideró necesario garantizar condiciones económicas que permitan a las familias atender sus necesidades desde el nacimiento.

“En esos primeros mil días, las familias, las mamás y los papás, las abuelas o los tutores de los niños, sufren económicamente mucho, porque hay una presión con un bebé recién nacido y todo lo que implica para ellos”, expresó.

Desde la Cuna busca complementar los apoyos educativos que ya existen en la capital, como Mi Beca para Empezar, dirigido a estudiantes de educación básica, y las becas federales para quienes cursan el bachillerato.

En ese sentido, defendió la continuidad de los programas sociales de carácter universal y afirmó que los recursos públicos deben regresar a la población mediante apoyos, obras y servicios.

“¿Cómo es que alcanza para entregar tantos apoyos a la población? Pues con gobiernos honestos, alcanza para eso. Es simplemente regresar sus impuestos a ustedes mismos”, afirmó.

También adelantó que el gobierno capitalino trabaja en la creación de un Sistema de Educación Inicial, cuya incorporación a la Constitución local se encuentra en discusión con los diputados.

El proyecto contempla la construcción de estancias infantiles gratuitas para atender a menores desde los 45 días de nacidos hasta los seis años, con horarios de las 6:30 a las 18:30 horas.

Los centros contarán con personal especializado en estimulación temprana y crianza positiva, con el propósito de ofrecer atención y formación durante una etapa en la que muchas familias, principalmente las mujeres, deben interrumpir sus actividades laborales o educativas para hacerse cargo de sus hijos.

“Si tienen un trabajo, se salen de generar ingresos. Si están estudiando, se olvidan de la escuela, se dedican a cuidar a los niños”, expuso.

Añadió que uno de los obstáculos para que las familias recurran a servicios de cuidado infantil es el costo de las guarderías, mientras que otro responde a la idea tradicional de que las mujeres deben asumir esa responsabilidad.

Por ello, sostuvo que el Sistema de Educación Inicial buscará ofrecer una alternativa gratuita y facilitar que las madres puedan continuar con sus actividades.

Finalmente, Brugada aseguró que la capital es la única entidad del país que ofrece un apoyo económico a los menores desde su nacimiento y llamó a las familias con niñas y niños de hasta cuatro años a incorporarse a los programas disponibles.