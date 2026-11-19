Morena habilita plataforma para recibir opiniones sobre el Plan General de Desarrollo

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México habilitó una plataforma digital para que las y los ciudadanos puedan consultar y enviar opiniones sobre el proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD), instrumento que establecerá las directrices de crecimiento y planeación de la capital durante los próximos 20 años.

Ante medios de comunicación, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, explicó que el portal busca facilitar el acceso al documento, de aproximadamente 300 páginas, mediante una navegación por sus cinco dimensiones y 28 líneas de transformación.

La legisladora recordó que el proceso de Parlamento Abierto se desarrolla por dos vías: una institucional, a cargo de las Comisiones Unidas del Congreso, y otra impulsada por los grupos parlamentarios mediante foros y asambleas en distintas zonas de la ciudad.

En ese contexto, anunció que los 34 diputados de Morena comenzarán el próximo 23 de noviembre una agenda territorial para recoger opiniones de sectores como mujeres, niñas y niños, diversidad sexual y comerciantes de mercados públicos.

El vocero de la bancada, Ángel Tamariz, informó que el sitio pgd.parlamentoabiertocdmx.org ya permite descargar el proyecto, consultar su ruta legislativa y revisar las metas planteadas a corto, mediano y largo plazo.

La plataforma también cuenta con un formulario para que los usuarios registren su nombre, correo electrónico y opiniones sobre el contenido del documento, incluidos los aspectos que consideran que deben modificarse, agregarse o eliminarse.

Tamariz señaló que esta herramienta funciona como un Parlamento Abierto Digital y complementa los encuentros presenciales para ampliar la participación ciudadana en la discusión del plan.

El legislador también cuestionó la participación de los partidos de oposición en ejercicios anteriores de consulta del Instituto de Planeación, al señalar que Morena realizó 38 foros, mientras que el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no organizaron ninguno, según los datos que presentó.

La diputada Leonor Gómez Otegui aseguró que existe disposición para incorporar al dictamen las propuestas ciudadanas que se reciban mediante la plataforma, los foros y las mesas de trabajo.

Indicó que, aunque el proyecto fue presentado por el Gobierno capitalino y corresponde al Congreso discutirlo y aprobarlo, las opiniones de los habitantes serán consideradas durante el proceso legislativo.