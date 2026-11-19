El Gobierno de Atizapán retiró 7 metros cúbicos de basura en Barranca del Muerto

El Gobierno de Atizapán de Zaragoza, encabezado por el Alcalde Pedro Rodríguez, informó que mantiene trabajos permanentes de limpieza y desazolve en distintos puntos del municipio para retirar residuos que obstruyen el paso del agua y representan un riesgo para las familias durante las lluvias.

Como parte de estas acciones, personal del Servicio de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Atizapán (SAPASA) intervino la Barranca del Muerto, en la colonia Emiliano Zapata.

Durante una jornada de ocho horas, las cuadrillas operativas realizaron labores de retiro de basura, muebles y deshierbe, con lo que lograron liberar un tramo de 50 metros cuadrados.

Los trabajos permitieron extraer un total de siete metros cúbicos de residuos, equivalentes a la capacidad de un camión de volteo, que obstruían el cauce e impedían el flujo adecuado del agua.

De acuerdo con el Gobierno de Atizapán, estas labores son fundamentales para reducir el riesgo de inundaciones, evitar taponamientos y prevenir el retorno de aguas residuales hacia los domicilios ubicados en las zonas aledañas.

Asimismo, SAPASA mantiene la supervisión y atención de puntos donde la acumulación de desechos puede comprometer el funcionamiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria.

El Gobierno Municipal hace un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura, muebles, escombros y otros desechos en calles, coladeras, barrancas y cauces. La basura que tiramos en la calle termina en nuestras coladeras y puede llegar hasta nuestras casas.

“Mantener limpio el municipio es una responsabilidad compartida; ningún operativo de limpieza será suficiente si no cambiamos nuestros hábitos”.