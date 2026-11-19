Supervisa presidenta municipal de Ecatepec, primera prepa Margarita Maza

Ecatepec, en el Estado de México, contará con dos nuevos espacios educativos —uno de nivel medio superior y otro universitario— con la construcción del Bachillerato Nacional Margarita Maza y la primera sede municipal de la Universidad Rosario Castellanos, cuyos avances fueron supervisados por la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss.

A través de sus redes sociales, Azucena Cisneros informó sobre los recorridos de supervisión de ambas obras, que buscan ampliar las opciones educativas para los jóvenes del municipio.

Uno de los proyectos es la primera sede, a nivel nacional, del Sistema de Preparatorias Margarita Maza, que estará ubicada en la colonia Héroes de Ecatepec; dicha obra contempla un inmueble de dos niveles y una cancha de usos múltiples.

La presidenta municipal aseguró que se trata de un nuevo sistema, innovador, de prepas que incluyen artes, deporte y una serie de habilidades humanas, y celebró que en Ecatepec se construirá la primer preparatoria de este sistema.

El segundo proyecto corresponde a la Universidad Rosario Castellanos, que se construye en Ciudad Cuauhtémoc, los trabajos contemplan la rehabilitación de edificios abandonados y obras exteriores, así como la construcción de los edificios D y E para la sede universitaria.

La creación de esta institución forma parte de la ampliación de la oferta de educación superior en el Estado de México, donde ya se desarrollan otras sedes de la Universidad Rosario Castellanos, como las de Naucalpan y Chalco.

Cisneros Coss atribuyó el desarrollo de ambos proyectos a la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, y agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Delfina Gómez por impulsar la infraestructura educativa en el municipio que gobierna.

Con estas obras, el municipio busca ampliar las alternativas para que sus jóvenes puedan continuar sus estudios sin tener que trasladarse a otras localidades para acceder a opciones de educación media superior y superior.