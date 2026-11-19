Trabajo comunitario (Cortesía)

Las condiciones de los caminos que recorren niñas y niños de comunidades rurales de la Ciudad de México para llegar a sus escuelas representan un riesgo para su seguridad, debido a la falta de banquetas, cruces peatonales y señalización, por lo que el diputado local de Morena, Alberto Vanegas, propuso incorporar medidas específicas de protección en la Ley de Movilidad capitalina.

La iniciativa plantea adicionar el artículo 237 Bis para que las autoridades consideren las particularidades de los trayectos escolares en comunidades rurales, pueblos originarios y zonas con dificultades de accesibilidad territorial.

Al presentar la propuesta, el legislador señaló que, a diferencia de las zonas urbanas, en algunas localidades los estudiantes deben caminar por caminos de terracería, senderos o vialidades sin infraestructura peatonal, incluso a un costado de los vehículos.

Advirtió que esta situación se presenta en comunidades de Tlalpan, como San Miguel Topilejo, Parres El Guarda y Santo Tomás Ajusco, así como en localidades de Xochimilco como Dolores Tlali, Tlaxopan y Xochitenco.

La propuesta busca que las autoridades identifiquen los caminos escolares con mayores riesgos y consideren acciones preventivas como mejorar la señalización y visibilidad, controlar las velocidades vehiculares y atender las condiciones de tránsito durante los horarios de entrada y salida de los planteles.

También contempla la participación de madres y padres de familia, docentes y habitantes de las comunidades para detectar los puntos de mayor peligro y establecer cuáles requieren atención prioritaria.

Vanegas sostuvo que las medidas de seguridad vial no pueden limitarse a las avenidas de las zonas urbanas, pues deben responder a las condiciones territoriales de cada localidad.

Y precisó que la iniciativa no contempla la creación de nuevas dependencias ni programas que impliquen recursos adicionales, sino aprovechar los instrumentos de seguridad vial existentes para incorporar una perspectiva específica sobre las necesidades de las comunidades rurales.

“Eso no significa que debamos acostumbrarnos a que nuestras niñas y niños tengan que enfrentar riesgos para poder llegar a estudiar”, expresó el diputado, quien estuvo acompañado por habitantes del Paraje Cantera El Cantil, en Tlalpan.

El legislador afirmó que el propósito es evitar que los recorridos hacia los centros educativos representen un riesgo cotidiano para la niñez y garantizar que las condiciones del territorio no se conviertan en un obstáculo para ejercer su derecho a la educación.