Muere un motociclista tras caer en un bache en CDMX; Brugada pide investigar a fondo Un motociclista de 39 años falleció tras caer en un bache en Eje 3 y perder el control del vehículo (Moisés Pablo Nava)

Un motociclista de 39 años falleció después de caer en un socavón, que provocó que perdiera el control del vehículo y se estrellara contra un poste; el accidente tuvo lugar en la avenida Francisco del Paso y Troncoso en la alcaldía Venustiano Carranza.

Esto ocurrió en la aña del miércoles 18 de noviembre mientras la personas transportaba a su hijo de 15 años, el menor terminó con heridas menores.

Brugada solicitó a la Fiscalía de CDMX investigaciones exhaustivas: “La familia merece conocer la verdad”

Durante la entrega de testamentos y escrituras, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, expresó su condolencias a la familia de la persona fallecida reiterando su apoyo y acompañamiento a la familia afectada.

“Un accidente así no puede quedar sin investigaciones exhaustivas y sin respuestas”, expresó sobre los hechos que ocurrieron en la colonia Jardín Balbuena.

Asimismo, solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a la Controlaría investigar a fondo para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades sin excepciones.

“La familia merece conocer la verdad, la sociedad merece respuestas y cualquier responsabilidad que […] se acredite debe tener consecuencias", añadió en su discurso.

El Gobierno de CDMX reiteró su disposición de continuar en el acompañamiento y comunicación con la familia afectada, con el objetivo de otorgar la atención y apoyo necesario ante el incidente.

SEGIAGUA: primeros reportes del bache en Eje 3

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), la causa del socavón está vinculada a la ruptura de una línea hidráulica de drenaje de 30 centímetros de diámetro; el Gobierno de CDMX en coordinación con la alcaldía Venustiano Carranza están realizando las revisiones pertinentes.

Igualmente, la Fiscalía de Justicia de CDMX ya está trabajando en las investigaciones con peritaje y análisis técnico. El Gobierno de CDMX, reportó que tras la revisión de la línea H20 de SEGIAGUA, así como el Sistema de Unificación de Atención Ciudadana (SUAC), no identificaron reportes a la altura del lugar donde ocurrieron los hechos.

Actualmente, se colocó una placa metálica en el socavón que provocó la muerte del motociclista que transportaba a su hijo. Vecinos del lugar comentan que el bache había sido reportado con anterioridad.