Desfile de la Revolución Mexicana 2026 en CDMX ruta, horario y avenidas afectadas por la ceremonia (Cuartoscuro)

El desfile del 20 de noviembre se llevará a cabo este viernes, evento para conmemorar el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

El acto cívico-militar contará con la participación de integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional.

¿Cuál es la ruta del desfile del 20 de noviembre?

El desfile dará comienzo en el Zócalo capitalino, extendiéndose por varias vialidades del Centro Histórico para finalizar en el Monumento a la Revolución, siguiendo este recorrido:

Plaza de la Constitución

Calle 5 de Mayo

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Juárez

Monumento a la Revolución

¿A qué hora comenzará el desfile?

El evento por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana tendrá un horario de apertura a partir de las 10:00 horas del día viernes 20 de noviembre de 2026.

¿Qué avenidas se verán afectadas por el desfile del 20 de noviembre?

Para los ciudadanos que transitan por la zona centro, se prevé que haya recortes a la circulación desde las primeras horas del viernes, por lo que las principales vialidades que se mantendrán cerradas serán:

Plaza de la Constitución y calles aledañas

Calle 5 de Mayo

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma

Avenida de la República

¿Qué alternativas viales habrá por el desfile en CDMX?

Trasladarse de un lado a otro complicará los tiempos de recorrido de varios automovilistas y usuarios del transporte, ya que al tratarse de un día hábil podrían verse afectadas diversas zonas del Centro Histórico.

Por ello, es importante considerar las siguientes alternativas viales para transitar con normalidad:

Eje 1 Norte.

Circuito Interior.

Eje 3 Oriente.

Avenida José María Izazaga.

Avenida Chapultepec.

Avenida de los Insurgentes.

¿Qué se conmemora el 20 de noviembre?

El 116 aniversario de la Revolución Mexicana recuerda los hechos ocurridos el 20 de noviembre de 1910, fecha en la que comenzaron los primeros movimientos armados para derrocar la dictadura de Porfirio Díaz.

Dicho levantamiento fue comandado por personajes históricos que hoy conocemos como Pascual Orozco, Francisco “Pancho” Villa y Emiliano Zapata.

Ante este acontecimiento histórico, el 25 de mayo de 1911 Porfirio Díaz renunció a la presidencia tras firmar un pacto con Francisco I. Madero, quien posteriormente se convirtió en presidente de México.