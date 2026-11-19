Entrega Brugada más de 12 mil escrituras y testamentos; anuncia programa masivo para 2027





El Gobierno de la Ciudad de México entregó 12 mil 883 escrituras y testamentos a familias de las 16 alcaldías, como parte del programa Legado con Amor 2026, y anunció que el próximo año pondrá en marcha una estrategia de escrituración masiva para ampliar la certeza jurídica sobre las viviendas y prevenir el despojo de propiedades.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que el programa continuará en 2027 mediante la participación de la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT), el Instituto de Vivienda (INVI) y el Gobierno federal.

También adelantó que se establecerán beneficios fiscales para facilitar los trámites relacionados con cambios de propietario, sucesiones testamentarias y otros procedimientos que actualmente representan un gasto para las familias.

La falta de documentos que acrediten legalmente la propiedad puede convertirse en un factor de vulnerabilidad frente a fraudes y despojos, según explicò, por lo que consideró necesario ampliar los procesos de regularización.

“Una escritura protege el patrimonio que se construye y un testamento ayuda a proteger ese patrimonio que heredamos”, señaló.

Los costos de los documentos entregados mediante el programa son menores a los que se pagan en procedimientos privados. Los testamentos tienen precios desde 2 mil 199 pesos y de 733 pesos para adultos mayores que cuentan con un solo legado, tarifas que, afirmó, representan aproximadamente la mitad del costo habitual.

La jefa de Gobierno sostuvo que contar con un testamento permite establecer en vida cómo se distribuirán los bienes y evitar conflictos familiares, gastos y disputas después del fallecimiento de una persona.

En el caso de las escrituras, destacó que permiten acreditar legalmente la propiedad de una vivienda y ofrecen protección ante posibles intentos de apropiación indebida.

Las zonas donde se realizaron trabajos de regularización han sido La Angostura, la colonia Profesor Arturo López Martínez, San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón; La Franja y Lomas de la Estancia, en Iztapalapa; Verano, en Tlalpan; Santo Domingo de los Reyes, en Coyoacán, y Luis Donaldo Colosio, en Gustavo A. Madero.

Beneficios fiscales y combate al despojo

Clara Brugada adelantó que, además del programa de escrituración masiva, su administración prepara un esquema de beneficios fiscales para quienes necesitan poner en orden los documentos de sus viviendas, particularmente en casos de sucesiones o cambios de nombre en las escrituras.

Existen familias que mantienen sus propiedades sin regularizar debido al costo de los procedimientos, por lo que buscarán reducir las barreras económicas para que puedan obtener los documentos correspondientes, dijo.

“Hay familias que no arreglan, que no ponen en orden sus papeles, por el costo que significa cambiar el nombre de las escrituras”, expuso.

La estrategia de regularización forma parte de las acciones para combatir el despojo de inmuebles, delito que, dijo, también debe enfrentarse mediante la prevención y el fortalecimiento de la seguridad patrimonial.

“La mejor manera de combatir un despojo es castigar a quienes lo cometen, pero también prevenirlo, cerrando las puertas al fraude y fortaleciendo la certeza jurídica de los legítimos propietarios”, afirmó.

Además, Brugada rechazó que su administración pretenda incrementar el impuesto predial y anunció que se pondrá en marcha un programa para condonar multas y recargos acumulados por retrasos en el pago de esa contribución, con el propósito de que los contribuyentes puedan regularizar su situación.

Aseguró que no habrá aumento al predial y sostuvo que los recursos obtenidos mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales permiten financiar obras, servicios y programas públicos.

El secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque Palazuelos, indicó que los 12 mil 883 instrumentos jurídicos entregados corresponden a inmuebles ubicados en las 16 alcaldías y forman parte de las acciones de escrituración social, expedición de títulos de propiedad y orientación jurídica.

El funcionario señaló que regularizar una vivienda no representa únicamente completar trámites administrativos, sino garantizar condiciones de seguridad para las familias y facilitar la transmisión de sus bienes.

“Con una propiedad regularizada se tiene mayor certeza jurídica y se pueden tomar decisiones con mayor seguridad, para garantizar la transmisión de los bienes y reducir los conflictos familiares”, expresó.

En tanto, el director general de Regularización Territorial, Adolfo Toxqui Gallardo, destacó la coordinación con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México para llevar los servicios a las colonias y atender a quienes durante años han esperado la regularización de sus propiedades.

En el evento, dos beneficiarios expusieron las dificultades que enfrentaron para obtener sus documentos. Teódula Faustino Ambrosio, quien recibió escrituras, señaló que la gestión representó una lucha de 33 años.

“33 años que venimos luchando, hasta que al fin se nos hizo realidad el tener nuestras escrituras”, relató.

Mario Doroteo Castro Martínez, beneficiario del programa de testamentos, agradeció las facilidades y la asesoría recibidas para obtener el documento, al considerar que permite dar tranquilidad a sus familiares y evitarles problemas relacionados con la herencia.

Al concluir, Brugada reiteró que su administración continuará con las jornadas de regularización y la colaboración con el Colegio de Notarios para ampliar el acceso a los testamentos y las escrituras.