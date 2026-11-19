Nueva alerta amarilla por frío en CDMX Estas son las seis alcaldías que tendrán bajas temperaturas este 20 de noviembre (Pexels)

Para la madrugada y mañana de este viernes 20 de noviembre de 2026, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha activado la alerta amarilla por frío en seis alcaldías de la Ciudad de México, ya que se pronostican bajas temperaturas de hasta 4 grados Celsius.

¿En qué alcaldías se activó la alerta amarilla por frío?

En la tarde de este jueves, la SGIRPC publicó un boletín en el que informa sobre la activación de la alerta amarilla por frío en la CDMX. De acuerdo al boletín, durante las 2:00 hasta las 8:00 horas del viernes 20 de noviembre se pronostican bajas temperaturas de entre 4 y 6 °C.

Las alcaldías en las que se ha activado la alerta amarilla por frío son las siguientes:

Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Tlalpan.

Xochimilco.

¿Cuáles son las recomendaciones de Protección Civil ante la alerta amarilla por frío?

Debido a las bajas temperaturas que se registrarán este viernes, la SGIRPC ha recomendado a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón y lana, además de utilizar crema para mantener hidratada y protegida la piel del frío.

También señala que hay que evitar los cambios bruscos de temperatura, así como que aquellas personas que usen calentadores o chimeneas deberán mantener una ventilación adecuada. Por último, hizo un llamado para que quienes presenten algún malestar acudan a su centro de salud más cercano.

¿Cuál es el pronóstico del SMN para este viernes?

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México, así como lluvias aisladas en la CDMX provocadas por un canal de baja presión y el ingreso de humedad hacia el centro del país.

A su vez, para el viernes ha señalado que se registrará un ambiente frío a fresco y posibles heladas en zonas altas del Edomex. En el Valle de México, la temperatura máxima será de 22 a 24 °C, mientras que la mínima estará entre 4 y 6 °C.