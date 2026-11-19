UPIICSA organiza Feria del Empleo 2026 con 715 vacantes

La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), realizó los días 4 y 5 de noviembre su Feria del Empleo 2026, en la que participaron empresas y distintas instancias para acercar oportunidades laborales a estudiantes y personas buscadoras de empleo.

En dicha jornada, realizada en el lobby del auditorio de la unidad académica, se ofrecieron 715 vacantes laborales. Como parte de las actividades, 237 personas fueron canalizadas a entrevistas de trabajo y 498 jóvenes realizaron su registro en la plataforma JALANDO.COM, de acuerdo con los datos proporcionados sobre la jornada.

La organización y ejecución de la Feria del Empleo 2026 correspondió a la UPIICSA, a través de su Unidad Politécnica de Integración Social, mientras que la alcaldía Iztacalco participó como una de las instancias invitadas dentro de las actividades de vinculación entre el sector educativo y el productivo.

La participación de la demarcación se realizó mediante su Dirección de Desarrollo y Fomento Económico y la Bolsa de Trabajo, que convocaron a 15 empresas del sector privado para ofrecer vacantes y establecer contacto con estudiantes y otras personas interesadas en incorporarse al mercado laboral.

Al respecto, la alcaldía informó que las actividades en las que participó permitieron canalizar a personas a entrevistas y registrar a jóvenes en una plataforma de empleo, como parte de sus acciones de vinculación laboral.

Vinculación educativa y empresarial

La UPIICSA señaló que entre las funciones de su Unidad Politécnica de Integración Social se encuentra la planeación, organización y ejecución de este tipo de actividades, orientadas a fortalecer los vínculos entre el estudiantado y el sector empresarial.

La Feria del Empleo 2026 buscó facilitar el contacto directo entre quienes buscan incorporarse al mercado laboral y empresas con plazas disponibles, particularmente entre la comunidad estudiantil de la institución.

Por su parte, la alcaldía Iztacalco informó que durante este año ha ofertado más de mil 200 vacantes laborales a través de su Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, con participación de más de 200 empresas en más de ocho ferias de empleo realizadas en la demarcación.

Estas cifras corresponden a las acciones laborales reportadas por la alcaldía durante el año y son independientes de los resultados específicos de la Feria del Empleo 2026 organizada por la UPIICSA.

La unidad académica destacó que este tipo de encuentros forman parte de sus actividades de vinculación con el sector productivo y permiten ampliar las opciones de inserción laboral para estudiantes y egresados.