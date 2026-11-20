Delfina Gómez entrega Premio Estatal del Deporte a cinco deportistas y promotores

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez entregó el Premio Estatal del Deporte 2026 a dos deportistas, dos entrenadores y una asociación de taekwondo, en reconocimiento a sus resultados en competencias nacionales e internacionales y a su trayectoria en la promoción de la actividad física.

En la Casa del Pueblo, en Toluca, la mandataria informó que su administración ha destinado 17 millones 817 mil pesos para respaldar a 756 deportistas, entrenadores y activadores físicos en lo que va del segundo semestre de 2026.

En el marco de la conmemoración del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, Gómez Álvarez señaló que el deporte es un derecho y una herramienta para promover el bienestar y la paz social.

“Para el Gobierno del Estado de México, el deporte es también un derecho y una herramienta de transformación, de bienestar y de paz social”, expresó.

Las acciones que mencionó para impulsar esta actividad fueron la rehabilitación de canchas, pistas y otros espacios deportivos, así como la coordinación con el Gobierno federal en programas de activación física y prevención de la violencia, entre ellos las Jornadas Nacionales de Activación, los Centros México Imparable y Boxeando por la Paz.

En la categoría de deportistas, el reconocimiento fue para la paratleta toluqueña Paola Yaretzy Romero Suárez, quien obtuvo tres medallas de oro y una de plata en el Campeonato Mundial de Síndrome de Down 2026, celebrado en Bulgaria.

También fue premiada Aylin Maryah Ibarra Madueña, remera originaria de Tlalnepantla, por conseguir una medalla de oro en el Campeonato Mundial de Remo 2026, en Ámsterdam, Países Bajos, además de tres preseas doradas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Reconocen trayectoria de entrenadores y promoción deportiva

En la categoría de entrenadores, el premio fue otorgado a María de Lourdes Montoya Castorena, quien cuenta con 24 años de trayectoria en la formación de remeros con resultados en competencias internacionales, y a Jonnatan Morales Serrano, por una década de trabajo en el desarrollo del atletismo para personas sordas.

Los resultados vinculados con la labor de Montoya Castorena son el récord sordolímpico establecido por la atleta mexicana Lourdes Ponce en el maratón de Tokio 2025.

Por su parte, en la categoría de Fomento, Protección o Impulso a la Práctica de los Deportes, fue distinguida la Asociación Estatal de Taekwondo del Estado de México, A.C., por su trabajo de formación e inclusión desde 1999.

La organización también fue reconocida por los resultados de sus deportistas, entre ellos las 37 medallas obtenidas en la Olimpiada Nacional.

Además, Delfina Gómez entregó una mención especial a Aline Saraí Herrera Martínez, quien se convirtió en la primera mexiquense en obtener una medalla de taekwondo en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026, realizados en Dakar, Senegal. La atleta consiguió dos medallas de bronce, una en la competencia individual y otra por equipos.