Miguel Torruco Marqués, exsecretario de Turismo (Foto: Tomada de YouTube)

La Novena Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó en segunda instancia una sentencia favorable a Miguel Torruco Marqués, exsecretario de Turismo federal, en el juicio por daño moral que promovió contra tres personajes vinculados al Partido Acción Nacional (PAN), por señalamientos difundidos durante el proceso electoral de 2024.

La resolución, correspondiente al toca de apelación 1489/2026, ratificó el fallo emitido por el Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil, dentro del expediente 574/2024, en la demanda presentada contra Mauricio Tabe Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo; Santiago Torreblanca Engell, coordinador general jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y María Elena Pérez-Jaén Zermeño, diputada federal suplente.

El litigio derivó de acusaciones públicas en las que se señaló que Torruco Marqués había omitido declarar una propiedad ubicada en San Antonio, Texas. De acuerdo con la información proporcionada por el exfuncionario, durante el juicio se acreditó que presentó en tiempo y forma sus declaraciones patrimonial y de intereses, en las que incluyó el inmueble.

Con base en esos elementos, los tribunales determinaron que los señalamientos carecían de sustento y ocasionaron una afectación a su honor, reputación e imagen pública. La resolución de segunda instancia mantuvo la responsabilidad civil de los demandados en los términos establecidos en la sentencia original.

Tras conocerse el fallo, Torruco Marqués sostuvo que la resolución representa una reivindicación de su reputación y señaló que la libertad de expresión no exime de responsabilidad a quienes realizan acusaciones sin pruebas.

“La libertad de expresión es un pilar de nuestra democracia, pero no constituye una licencia para mentir. La crítica política es legítima; la difamación no puede sustituir a la verdad ni quedar exenta de consecuencias jurídicas”, afirmó.

El exsecretario de Turismo también señaló que decidió recurrir a los tribunales para esclarecer los señalamientos sobre su patrimonio y defender su trayectoria profesional, tanto en el servicio público como en la iniciativa privada.

“Me acusaron falsamente. Acudí a los tribunales, presenté las pruebas y gané. Hoy, una segunda instancia confirma que tenía la razón. Mi honor no estuvo sujeto a negociación”, expresó.

La resolución se produjo dos años después de que se difundieran las acusaciones durante la contienda electoral de 2024, en la que Torruco Marqués participó como candidato a un cargo de elección popular.