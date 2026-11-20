Brugada anuncia vales Mercomuna por 3 mil pesos para beneficiarios de Desde la Cuna

Las familias incorporadas al programa Desde la Cuna recibirán, a partir de enero de 2027, vales Mercomuna por 3 mil pesos para adquirir cunas, muebles y otros artículos necesarios para el cuidado de niñas y niños, anunció la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Al entregar apoyos del programa en el estadio de béisbol Fray Nano, en la alcaldía Venustiano Carranza, la mandataria explicó que los vales podrán utilizarse en pequeños comercios, mercados, mueblerías y establecimientos de las propias colonias, con el propósito de complementar el respaldo económico que reciben las familias y fortalecer la economía local.

Instruyó a los secretarios de Bienestar, Pablo Yanes Rizo, y de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, a coordinar la incorporación de establecimientos al esquema para que las personas beneficiarias puedan elegir dónde adquirir los artículos que necesitan, incluso mediante encargos a carpinteros de sus comunidades.

La medida busca distribuir los recursos públicos entre pequeños negocios y productores locales, en lugar de concentrar las compras en grandes proveedores.

Sobre Desde la Cuna, destacó que el programa está dirigido a niñas y niños desde el nacimiento hasta los tres años, periodo que consideró fundamental para el desarrollo físico y cognitivo.

La mandataria sostuvo que las condiciones de alimentación, cuidado y bienestar durante los primeros mil días de vida tienen efectos en el desarrollo infantil, por lo que consideró necesario que el Estado garantice apoyos sin que las condiciones económicas de cada familia determinen las oportunidades de las infancias.

“Desde la Cuna se convierte en el primer abrazo que el Gobierno de la ciudad les da a los niños recién nacidos”, expresó.

También afirmó que el programa tiene carácter universal y no establece condicionamientos ni exclusiones, más allá de que las niñas y los niños se encuentren dentro del rango de edad establecido.

Prevén cerrar el año con 170 mil beneficiarios

El secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, informó que Desde la Cuna registró un incremento de 138 mil a 141 mil beneficiarios entre el día anterior y la jornada de entrega de apoyos.

El funcionario estimó que al cierre de 2026 el programa alcanzará los 170 mil niñas y niños incorporados.

Añadió que la mayoría de las personas beneficiarias tiene hasta un año de edad y que muchas de las mujeres que reciben el apoyo también participaron en Mujeres Sanas, Infancias Protegidas, lo que permite dar continuidad a los respaldos desde el embarazo.

Yanes Rizo agregó que el programa, junto con la creación del Sistema de Educación Inicial de la Ciudad de México, anunciada por Brugada, forma parte de una política integral para garantizar los derechos de la infancia.

La jefa de Gobierno también presentó Desde la Cuna como el primer eslabón de una trayectoria de apoyos educativos y sociales que continúa con Mi Beca para Empezar, dirigida a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria; los programas federales para educación media superior y las becas universitarias del gobierno capitalino.

En ese contexto, reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por haber impulsado Mi Beca para Empezar durante su administración en la capital y señaló que su gobierno decidió extender ese esquema de protección social a la primera infancia.