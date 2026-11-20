Frío CDMX Protección Civil activa alerta amarilla (cuartoscuro)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por frío en la Ciudad de México para el 21 de noviembre. Las bajas temperaturas afectarán seis alcaldías.

Alerta amarilla por frío: ¿Qué alcaldías afectará?

Este fin de semana, varios eventos se llevarán a cabo a lo largo de la capital, y parece que el clima permanecerá de soleado a parcialmente nublado, sin lluvias pronosticadas hasta el domingo. Sin embargo, la falta de lluvias y el sol no implicará temperaturas altas para toda la ciudad.

Protección Civil activó alerta amarilla por frío para la madrugada del próximo sábado 21 de noviembre, aproximadamente desde las 3:00 hasta las 8:00 horas. Las temperaturas se situarán entre los 4 y 6 grados Celsius.

La demarcaciones afectadas serán:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa de Morelos

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Protección Civil proporciona las siguientes recomendaciones: