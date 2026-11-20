La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por frío en la Ciudad de México para el 21 de noviembre. Las bajas temperaturas afectarán seis alcaldías.
Alerta amarilla por frío: ¿Qué alcaldías afectará?
Este fin de semana, varios eventos se llevarán a cabo a lo largo de la capital, y parece que el clima permanecerá de soleado a parcialmente nublado, sin lluvias pronosticadas hasta el domingo. Sin embargo, la falta de lluvias y el sol no implicará temperaturas altas para toda la ciudad.
Protección Civil activó alerta amarilla por frío para la madrugada del próximo sábado 21 de noviembre, aproximadamente desde las 3:00 hasta las 8:00 horas. Las temperaturas se situarán entre los 4 y 6 grados Celsius.
La demarcaciones afectadas serán:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa de Morelos
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
Protección Civil proporciona las siguientes recomendaciones:
- Utilizar varias capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, sobretodo si perteneces a un sector vulnerable (niños y adultos mayores)
- Cubrirte nariz y boca.
- Resguardar mascotas del frío.
- Evitar cambios buscos de temperatura.
- Mantenerte hidratado y consumir alimentos que contengan vitamina A y C.
- Humectar la piel para evitar resequedad.