Entrega de 25 unidades para traslado penitenciario en la Ciudad de México El gobierno de la Ciudad de México entrega 25 unidades para traslado penitenciario 25 nuevas unidades para traslado penitenciario en la Ciudad de México La Ciudad de México De los 109 automotores, éste no está completo, dos permanecen en el taller para mantenimiento correctivo. (SSC)

En 2024, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) incrementó el parque vehicular de unidades para el traslado de Personas Privadas de la Libertad (PPL), con la finalidad de atender recomendaciones y señalamientos por violaciones a los Derechos Humanos en la movilidad de ciudadanos en reclusión.

Sin embargo, a dos años de la adquisición de más camionetas que tenían el objetivo de reducir el hacinamiento, en la mayoría de las cárceles, la institución encargada de vigilar el trato digno y cumplimiento de los Derechos Humanos denunció la acumulación o concentración de un número excesivo de personas en un espacio físico reducido, como la principal falla del Sistema Penitenciario capitalino en 2026.

Al cierre de junio del 2024, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la SSC — dicho por autoridades capitalinas — contaba con 56 unidades de traslado para PPL y en julio de ese año, 25 vehículos más fueron adquiridos con recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FASP, con una erogación de casi 63 millones de pesos, para llegar a 81 camionetas.

Sin embargo, en información obtenida a través de transparencia, la SSC informó que celebró el contrato SSC/007/2024 por el concepto “Adquisición de Camionetas para el Traslado Penitenciario para Adolescentes y Personas Privadas de la Libertad” por 25 vehículos; y luego, en el mismo año, el contrato SSC/200/2024 por otros seis automóviles, 31 en total.

No obstante, la policía capitalina detalló que a octubre del 2026 posee 109 vehículos para el traslado de PPL, aún cuando en 2024, explicó el Gobierno capitalino, se contaba con 56 y sólo se anexaron 25, no 31 como se expone en transparencia. En datos de esta plataforma, se detalla que en 2025 y 2026 no se adquirieron o arrendaron más de este tipo de automóviles, por lo que se desconoce el origen de 22 vehículos adicionales que existen en el parque vehicular.

Aún con este crecimiento en las camionetas para movilizar a personas en reclusión, de los 109 automotores, éste no está completo, dos permanecen en el taller para mantenimiento correctivo.

Del mismo modo, en 2024 se anunció que con la adquisición de estas camionetas se triplicaría la capacidad operativa de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, además se crearía el Grupo Especial de Traslados de Atención con Perspectiva de Género, para llevar de un punto a otro a mujeres que requieran el servicio, acompañadas siempre de mujeres custodias.

En ese año se calculó que se hacían 38 mil traslados anuales y que en algunos, las Personas Privadas de la Libertad viajaban de pie. Enfatizaron que la compra de estos vehículos respondía a las observaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en el sentido de que, la autoridad en la materia debe garantizar traslados seguros de personas privadas de la libertad procurando su integridad física y psicológica.

Pero a dos años de la puesta en marcha de las nuevas unidades la capacidad y número de viajes no incrementó, incluso disminuyó. En tanto que en 2024 se ejecutaron 39 mil 522 traslados de personas en reclusión, en 2025 los desplazamientos bajaron a 36 mil 149, nueve por ciento menos. Los traslados en estos vehículos no son sólo para asistir a audiencias judiciales, también para acudir a atención médica, interreclusorios para visita familiar o para participar en eventos deportivos y culturales.

En 2026, hasta el 23 de octubre, se llevaron a cabo 29 mil 739 movilizaciones de personas encarceladas.

Con todo y el crecimiento del parque vehicular en beneficio de la movilidad de las PPL, el hacinamiento de reclusos fue una de las principales problemáticas expuestas en el Diagnóstico Nacional de Seguridad Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y aunque estas unidades serían, entre otras cosas, para llevar a presos a actividades deportivas, en algunas cárceles, dicho por la autoridad encargada de vigilar los Derechos Humanos, no se llevan a cabo.

En el rubro “Aspectos que garantizan la integridad de las Personas Privadas de la Libertad”, el hacinamiento fue señalado en cinco de los 13 Centros Penitenciarios: en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla, Penitenciaría de la Ciudad de México, así como en los Reclusorios Preventivo Varonil Norte, Oriente y Sur.

También, aún con la mejor organización del personal penitenciario, el informe detalló en estas cárceles, deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad e insuficiencia de personal de seguridad y custodia, a los cuales se añadió el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan.

Asimismo, según el Gobierno capitalino que entregó las 25 camionetas en el 2024, las unidades beneficiarían para trasladar a presos a actividades deportivas, pero en varios Centros Penitenciarios, señalado en el informe, esto no existe; como en la Penitenciaría de la Ciudad de México, en el Centro Varonil de Rehabilitación Social (CEVAREPSI), Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente, Reclusorio Preventivo Varonil Sur e Institución Casa Abierta de Medio Camino.