Plaza Distrito Pedregal denuncia a Javier López Casarín

Las propietarias de Plaza Distrito Pedregal “The Lifestyle” denunciaron que el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, busca evadir las órdenes de arresto emitidas en su contra por el incumplimiento de resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX), luego de obtener una suspensión provisional mediante un juicio de amparo.

Durante una conferencia de prensa, Ricardo Urdapilleta, abogado de las propietarias, informó que 15 de los 18 magistrados que integran el tribunal han emitido 40 órdenes de arresto contra el edil por el presunto desacato a sentencias relacionadas con distintos procedimientos administrativos. De ese total, tres corresponden a asuntos vinculados con Plaza Distrito Pedregal.

El litigante consideró preocupante que el alcalde haya recurrido a un amparo para detener la ejecución de estas medidas, mientras la plaza permanece clausurada pese a que, según sostuvo, los propietarios han obtenido resoluciones favorables ante el tribunal.

La suspensión provisional fue concedida por la jueza federal Elizabeth Trejo Galán, quien ordenó detener temporalmente la ejecución de las órdenes de arresto. López Casarín promovió el recurso contra integrantes del TJACDMX, señalados como autoridades ordenadoras, y nueve mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), identificados como autoridades ejecutoras.

La medida no es definitiva. El juzgado fijó para el 1 de diciembre de 2026 la audiencia en la que se resolverá si concede la suspensión definitiva y mantiene la protección al alcalde.

Órdenes de arresto relacionadas con la plaza

Urdapilleta explicó que las tres órdenes vinculadas con Plaza Distrito Pedregal derivan de procedimientos en los que, afirmó, el tribunal ha reconocido la razón jurídica de los particulares frente a las actuaciones de la alcaldía.

Durante el encuentro con medios de comunicación, los representantes del establecimiento presentaron escrituras públicas para acreditar la propiedad del inmueble, así como la Constancia de Alineamiento y/o número oficial del terreno.

El abogado sostuvo que el predio cuenta con uso comercial para cuatro restaurantes y una tienda de ropa, en una superficie de 760 metros cuadrados. También señaló que la explanada forma parte de la propiedad privada, aunque acusó que la alcaldía ya comenzó su demolición.

Los propietarios insistieron en que las autoridades de Álvaro Obregón no han conseguido demostrar ante el TJACDMX las irregularidades que atribuyen al establecimiento, por lo que cuestionaron que continúe cerrado.

Laura Carrasco, propietaria de la plaza muestras documentos oficiales

Preparan acciones legales contra López Casarín

Además de los procedimientos que mantienen ante el tribunal, los representantes de Plaza Distrito Pedregal adelantaron que buscarán emprender nuevas acciones legales contra López Casarín por los presuntos actos de hostigamiento y abuso de autoridad que le atribuyen durante el conflicto.

Urdapilleta dijo que existe preocupación por posibles investigaciones que, según la información recibida por los propietarios, buscarían relacionar con delitos a los integrantes del equipo legal, los dueños y los trabajadores de la plaza. Aseguró que estas acciones representarían un nuevo intento de afectar a quienes han recurrido a las instancias administrativas para defender sus derechos.

El abogado recordó que la clausura ha perjudicado a alrededor de 400 trabajadores que dependen de la actividad económica del inmueble.

Por su parte, Laura Carrasco, rechazó las acusaciones que, dijo, se han realizado en su contra y aseguró que ha construido su patrimonio mediante décadas de trabajo.

“Como empresaria y mujer durante décadas he vivido de mi trabajo y no de la política, por lo que no tolero que se me acuse falsamente y menos se me violente”, declaró.

La empresaria también emplazó al alcalde a demostrar los señalamientos en su contra. “Ni roba calles, ni falsificadora, ni corrupta y menos ratera. Rechazo tales acusaciones y emplazó al Alcalde a que demuestre su dicho y ya deje de violentarme”, expresó.

Revisarán propiedad donde presuntamente despacha el alcalde

Durante la conferencia, los representantes de la plaza informaron que, junto con vecinos de Pedregal, analizarán emprender acciones legales para revisar si un inmueble ubicado en la calle Nubes 208 cuenta con los permisos y el uso de suelo necesarios para funcionar como oficinas.

Urdapilleta señaló que, de acuerdo con información proporcionada por habitantes de la zona, López Casarín presuntamente utiliza esa propiedad como espacio de trabajo, lo que ocasionaría molestias por la llegada de vehículos oficiales y escoltas.

El abogado cuestionó si el inmueble, ubicado en una zona habitacional, cuenta con las autorizaciones para desarrollar actividades administrativas. Por ello, indicó que buscarán verificar su situación jurídica y determinar si existen elementos para proceder legalmente.

Los representantes consideraron contradictorio que la alcaldía mantenga clausurada la plaza por supuestas irregularidades mientras el lugar donde presuntamente despacha el edil pudiera operar sin los permisos correspondientes.

Mientras se resuelve la situación del amparo, los propietarios reiteraron que continuarán con sus procedimientos legales para exigir el cumplimiento de las resoluciones del TJACDMX y buscar la reapertura del inmueble, con el objetivo de recuperar la actividad económica y los empleos afectados por la clausura.