Delfina Gómez encabeza desfile por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana en Toluca





La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez encabezó este viernes el Desfile Cívico-Deportivo con motivo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, realizado en Toluca, donde participaron más de 4 mil personas de instituciones militares, educativas, deportivas y civiles.

El recorrido contó con la participación de integrantes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal, estudiantes de distintos niveles educativos y representantes de organismos públicos, además de agrupaciones deportivas y civiles.

El coronel de Arma Blindada de Estado Mayor, Hans Ricardo Zepeda Gómez, comandante del Octavo Regimiento Mecanizado informó que participaron 85 elementos del Ejército Mexicano, 50 de la Guardia Nacional y 871 integrantes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Delfina Gómez encabeza desfile por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana en Toluca

También desfilaron mil 726 estudiantes y mil 570 representantes de instituciones civiles. En cuanto a los recursos utilizados, se reportaron 85 vehículos de distintas características, 20 automóviles antiguos, cinco carros alegóricos, 30 caninos, 20 equinos, dos halcones y tres aeronaves.

El desfile comenzó con el agrupamiento motorizado de la Secretaría de Seguridad estatal y continuó con los diferentes contingentes que recorrieron las calles ante familias que acudieron a presenciar la conmemoración.

Entre las representaciones destacaron cinco carros alegóricos dedicados a personajes y elementos de la Revolución Mexicana. Los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) representaron a Francisco I. Madero; la Oficialía Mayor, a Emiliano Zapata, y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a Francisco Villa.

La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna presentó una representación sobre la participación de animales en el movimiento revolucionario, mientras que la Universidad Autónoma del Estado de México dedicó su carro alegórico a las mujeres que participaron en esa etapa histórica.

Participan instituciones y agrupaciones civiles

En el desfile también participaron contingentes del Tribunal Superior de Justicia, la Guardia Nacional, Boinas Verdes de Ecatepec, el Pentatlón, el Instituto del Deporte del Estado de México, Probosque, el Servicio de Urgencias estatal y la Cruz Roja.

A ellos se sumaron estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura, así como integrantes del Club de Autos Antiguos y Clásicos de Toluca.

Por su parte, la Coordinación de Servicios Auxiliares a Contingencias y Emergencias, conocida como Grupo Relámpagos, realizó cuatro sobrevuelos con dos helicópteros.

La agrupación, que cumplió 32 años de operación, informó que durante la actual administración ha efectuado más de 2 mil 200 operaciones aéreas, entre ellas traslados aeromédicos, acciones de búsqueda y rescate, combate de incendios forestales y apoyo humanitario a otras entidades.