La diputada Brenda Ruiz, vicecoordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, protagonizó un acto de incongruencia al ordenar al personal de resguardo (seguridad) que abriera las puertas del recinto para que ingresaran decenas de encapuchados.

Brenda Ruiz Vicecoordinadora de Morena en el Congreso de la CDMX.

Esto ocurrió durante las agresiones que se registraron fuera del Congreso a manos de hombres que con el rostro cubierto golpearon a vecinos y servidores públicos que acompañaban a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Brenda Ruiz dio la orden después de que se cerraran las puertas en virtud de que las manifestaciones fuera del recinto subieron de tono. Sin embargo, recibió la negativa de los encargados de la seguridad legislativa, a quienes amagó con gritos y reclamos.

Peligro. La legisladora intentó abrir la puerta del recinto para que entraran manifestantes.

Durante varios minutos la legisladora intentó sin éxito que se abrieran las puertas e incluso se le cuestionó si tenía la facultad de dar dicha orden con la que se podía poner en riesgo a todos a los asistentes a la comparecencia.

Con la entrada de los manifestantes opositores a la alcaldesa de Cuauhtémoc se habrían registrado agresiones contra la funcionaria, así como contra el equipo que la acompañaba.

Así ocurrió en las avenidas aledañas al edificio de Donceles donde hubo agresiones físicas contra los trabajadores de la alcaldía y vecinos simpatizantes.