Brugada ampliará programa de pensiones para hombres

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que el programa Pensión Hombres Bienestar ampliará su cobertura durante 2027, con el objetivo de alcanzar los 200 mil beneficiarios, luego de que este año llegó a 123 mil hombres de entre 60 y 64 años que reciben un apoyo económico de tres mil pesos bimestrales.

Durante la incorporación de 15 mil nuevos beneficiarios al programa, realizada en el Estadio Fray Nano, en la alcaldía Venustiano Carranza, la mandataria capitalina destacó que esta política social permite que los hombres accedan a una pensión antes de cumplir los 65 años, edad establecida para recibir el apoyo universal del Gobierno de México.

”Es un orgullo decir que en la Ciudad de México nadie tiene que esperar hasta los 65 años para recibir una pensión. En esta gran Ciudad de México, a partir de los 60 años, mujeres y hombres reciben una pensión de apoyo”, afirmó.

Brugada precisó que durante este año su administración destina más de mil 800 millones de pesos a este programa, cuyo apoyo de tres mil pesos bimestrales se mantiene hasta que los beneficiarios cumplen 65 años y pueden incorporarse a la Pensión Universal para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que actualmente entrega más de seis mil pesos bimestrales.

Explicó que el programa busca atender las dificultades que enfrenta la población de 60 a 64 años, tanto por no tener todavía acceso a la pensión federal como por las complicaciones para conseguir o conservar un empleo.

”Estamos convirtiendo años de espera para la pensión en años de derechos”, expresó.

La jefa de Gobierno sostuvo que se trata de un programa universal, cuyo único requisito es cumplir con la edad establecida, y señaló que los recursos públicos deben regresar a la ciudadanía mediante obras, servicios y programas sociales.

Por otra parte, anunció que a partir del próximo 1 de enero, en coordinación con el Gobierno federal, comenzará una estrategia de territorialización de la salud que contempla la instalación de 600 consultorios médicos, 600 laboratorios clínicos y 600 consultorios de bienestar emocional en colonias, barrios y pueblos de la capital.

Detalló que el Gobierno de México estará a cargo de los consultorios médicos, que contarán con personal y medicamentos gratuitos, mientras que la administración capitalina instalará los laboratorios clínicos y los espacios de atención a la salud mental.

”Vamos a llevar la salud y este derecho a la puerta de sus casas en las colonias de la Ciudad de México”, puntualizó.

En su intervención, el secretario de Bienestar e Inclusión Social, Pablo Yanes Rizo, destacó que la Pensión Hombres Bienestar se sustenta en los principios de universalidad y progresividad, al establecer como requisitos residir en la capital y tener la edad correspondiente.

Añadió que el programa forma parte de un esquema de protección social que acompaña a las personas desde los 57 años y continúa con los apoyos dirigidos a la población de 65 años en adelante.