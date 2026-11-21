¿Hay Doble Hoy No Circula sabatino 21 de noviembre de 2026? Te decimos qué autos descansan este sábado en CDMX y Edomex (Pexels)

El Hoy No Circula Sabatino es una estrategia ambiental, cuya implementación se debe a la mala calidad del aire en la metrópoli, por lo que las autoridades implementan este programa para reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México. Aquí te decimos qué carros no circulan hoy.

Hoy No Circula sabatino: ¿Qué carros NO circulan hoy sábado 21 de noviembre?

Las restricciones del Hoy No Circula Sabatino tienen una vigencia desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas y, de acuerdo al calendario oficial, por ser el tercer sábado del mes, estos son los coches que no podrán circular durante este sábado 21 de noviembre:

Todos los automóviles con holograma 2 .

. Todos los automóviles con holograma 1 cuya terminación de placas sea número impar ( 1, 3, 5, 7 y 9 ).

cuya terminación de placas sea número impar ( ). Automóviles foráneos (aquellos sin verificación o exención reconocida)

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado?

De acuerdo a los últimos reportes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este sábado no se tiene contemplado que se active el Doble Hoy No Circula. Esta es una medida extraordinaria que se aplica cuando las autoridades activan la contingencia ambiental por los altos niveles de contaminación. Sin embargo, se recomienda estar al pendiente de los canales oficiales de la CAMe.

¿Qué carros sí circulan este sábado 21 de noviembre?

Debido a que no se ha activado el Doble No Circula, los vehículos que sí podrán circular sin restricciones serán los siguientes:

Automóviles con holograma 00 .

. Automóviles con holograma 0 .

. Automóviles eléctricos e híbridos .

. Motocicletas.

Transporte público de pasajeros.

de pasajeros. Vehículos de emergencia , seguridad pública, ambulancias y unidades médicas.

, seguridad pública, ambulancias y unidades médicas. Autos que transporten a personas con discapacidad y cumplan con las regularidades correspondientes.

¿El Hoy No Circula aplica para el Estado de México?

Sí, el Hoy No Circula aplica también en el Estado de México. Debido a que este programa tiene el objetivo de reducir las emisiones contaminantes, por lo que no solo se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, sino también en aquellos municipios del EdoMex que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México. A su vez, este programa aplica en los municipios de Toluca y Santiago Tianquistenco.