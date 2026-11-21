Movilizaciones hoy 21 de noviembre en CDMX Calles afectadas, horarios y alternativas viales (Pexels)

La Ciudad de México será escenario de una variedad de actividades que harán que la movilidad, tanto para los transeúntes como para los vehículos, sea más complicada. Durante este sábado 21 de noviembre habrá distintos eventos deportivos, culturales y de esparcimiento. Conoce la agenda citadina para que tomes las debidas precauciones.

¿Qué bloqueos y cierres viales hay hoy 21 de noviembre en la CDMX?

Durante este sábado se tienen registradas distintas actividades que dificultarán la movilidad en la CDMX, especialmente en la noche, ya que habrá eventos deportivos y conciertos que convocarán un aforo de gran magnitud.

La alcaldía Iztacalco concentrará distintos eventos que dificultarán la circulación en la zona, como el festival Corona Capital 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el concierto de la banda Cuarteto de Nos en el Palacio de los Deportes y Malcriada en el Pabellón Oeste de este mismo recinto.

Mientras que en el Zócalo Capitalino habrá una muestra de cine de los pueblos originarios y afrodescendientes a partir de las 11:00 horas. También se llevará a cabo un concierto en el Teatro Metropólitan; estará el concierto de Benny Ibarra.

Por otro lado, en cuanto a los eventos deportivos, el día de hoy es la Carrera Nocturna con Causa, cuya salida será en el Museo de Sitio de la 1.ª Sección del Bosque de Chapultepec. Mientras que en el Estadio Olímpico Universitario se llevará a cabo el partido Pumas vs. Monterrey de la Liga MX.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), la CDMX tendrá los siguientes eventos que podrían afectar la movilización en la capital:

Al menos 4 concentraciones ciudadanas.

1 rodada de motociclistas.

7 rodadas ciclistas.

24 eventos de esparcimiento.

A su vez, las autoridades recomiendan a los conductores prever el programa Hoy No Circula sabatino, el cual opera desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, para que tomen sus precauciones.

Alternativas viales para evitar los bloqueos en la CDMX

La SSC-CDMX ha dado las siguientes alternativas viales para los eventos de este sábado:

Evento Zócalo.

Eje 1 Norte.

Eje 1 Oriente.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

José Ma. Izazaga.

Fray Servando T. de Mier.

Evento Palacio de los Deportes y Estadio GNP Seguros

Calzada Ignacio Zaragoza.

Eje 4 Oriente Canal Río de Churubusco.

Av. Té.

Eje 3 Oriente Av. Fco. del Paso y Troncoso

Evento Teatro Metropolitano

Av. Hidalgo

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Artículo 123.

Eje 1 Poniente

Evento Estadio Olímpico Universitario