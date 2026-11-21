Presidente municipal de Atizapán, Pedro Rodríguez

Con una muestra de conocimientos ancestrales, expresiones culturales y alternativas para el cuidado de la salud, el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza Pedro Rodríguez, inauguró en la Explanada Municipal la Caravana de Medicina Tradicional y Alternativa, que del 20 al 22 de noviembre de 10:00 a 19:00 horas reúne a 90 expositores del municipio.

La exposición cuenta con productos naturales, terapias, medicina tradicional y artesanías, además de un programa de danzas, bailables, música, cantos, pláticas y conferencias que permiten compartir conocimientos y experiencias.

Durante la apertura, el presidente municipal recibió el Bastón de Mando, en el marco de una ceremonia tradicional Tlamanalli y el saludo a los cuatro rumbos, actividades que reconocen las raíces y la identidad de los pueblos originarios.

Al dirigirse a las familias asistentes, el Alcalde destacó la importancia de preservar el patrimonio cultural y natural del municipio, así como reconocer la historia y las tradiciones que han dado identidad a Atizapán de Zaragoza.

“Nuestra riqueza está en nuestros pueblos originarios, en nuestra cultura y en el sentido de pertenencia de quienes aquí vivimos; por ello, la importancia de conocer nuestro origen, cuidar nuestro entorno y preservar el patrimonio natural y cultural que habremos de heredar a las próximas generaciones”, expresó.

Por su parte, Mario Gómez Núñez, coordinador de la Caravana, señaló que este movimiento social lleva 14 años acercando la medicina tradicional y alternativa a diferentes comunidades, por lo que agradeció al Gobierno Municipal la oportunidad de presentar sus productos y servicios a las familias atizapenses.

Entre las historias de los expositores destaca la de Camila, paciente con diabetes que, ante la necesidad de encontrar productos adecuados a sus requerimientos alimenticios, decidió emprender con Cami Sugar Free, una propuesta de productos libres de azúcar.

Con este encuentro, Atizapán de Zaragoza abre espacios para que productores locales den a conocer sus iniciativas y acerquen sus productos a la población, al tiempo que promueve el intercambio cultural y la preservación de los saberes tradicionales.