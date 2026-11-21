La jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo entrega del programa Mi Beca Para Empezar

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la incorporación de 15 mil niñas y niños de preescolar y primaria al programa Mi Beca para Empezar, mediante la entrega de tarjetas para recibir el apoyo económico destinado a estudiantes de escuelas públicas.

Durante un evento realizado en el Estadio de Béisbol Fray Nano, en la alcaldía Venustiano Carranza, la mandataria capitalina señaló que el programa busca garantizar la igualdad de oportunidades educativas, sin importar el promedio escolar o la situación económica de las familias.

“Todas las niñas y niños son niños talentos y no importa el promedio que saquen, a todos tenemos que apoyar porque es un programa universal”, expresó.

De acuerdo con las cifras presentadas, de los nuevos beneficiarios, 6 mil 445 cursan la primaria y recibirán mil 950 pesos correspondientes a los apoyos acumulados de septiembre, octubre y noviembre, mientras que 8 mil 555 estudiantes de preescolar recibirán 2 mil 770 pesos, que incluyen las ministraciones del programa y el apoyo adicional para útiles y uniformes escolares.

Brugada informó que durante estos días se incorporarán 41 mil estudiantes al programa, que actualmente cuenta con una cobertura de 650 mil niñas y niños de preescolar y primaria. Para mantener estos apoyos, el Gobierno capitalino destina este año más de 4 mil millones de pesos.

Además de los apoyos económicos, la jefa de Gobierno destacó las acciones de mejoramiento de infraestructura escolar a través del programa 1, 2, 3 por Mi Escuela, que contempla una inversión de 2 millones de pesos por plantel para realizar trabajos de rehabilitación, mantenimiento y renovación de instalaciones.

Precisó que hasta el momento se han destinado mil 500 millones de pesos en beneficio de 752 escuelas públicas, y aseguró que su administración tiene como objetivo renovar todos los planteles de la capital antes de concluir su gestión.

En materia de tecnología, anunció que el programa Mixtli Digital contempla la instalación de aulas tecnológicas en las escuelas públicas, equipadas con computadoras, pizarrones virtuales, lentes de realidad virtual y kits de robótica. Actualmente, 500 aulas se encuentran en proceso de equipamiento.

También resaltó el programa de educación musical Do, Re, Mi, Fa, Sol, que actualmente opera en 527 escuelas públicas, donde se han entregado 20 mil instrumentos musicales. La meta, indicó, es que cada plantel cuente con un aula de música.

En el marco de la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, Brugada sostuvo que garantizar el acceso a la educación pública y gratuita es una de las principales responsabilidades de los gobiernos, por lo que afirmó que su administración busca evitar que las condiciones económicas impidan a las infancias continuar sus estudios.

“Hoy queremos que ninguna desigualdad cierre las escuelas; hoy queremos que el derecho a la educación sea una realidad”, manifestó.

Por su parte, Romeo Arturo Evia Loya, comisionado de la Dirección General del Fideicomiso Bienestar Educativo, señaló que el organismo trabaja para evitar que niñas, niños y jóvenes abandonen sus estudios por motivos económicos.

Agregó que el fideicomiso también opera programas como Útiles y Uniformes Escolares, Va Seguro y La Escuela es Nuestra-Mejor Escuela, enfocados en apoyar la economía familiar, mejorar las condiciones de los planteles y fortalecer las actividades educativas.