¿Caíste en un bache en CDMX y dañaste tu auto? Así puedes pedirle una indemnización al Gobierno

Para evitar que las autoridades capitalinas vuelvan a destinar recursos públicos a la reparación de baches que reaparecen semanas o meses después, el diputado local del PAN, Mario Enrique Sánchez Flores, propuso reformar la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y establecer mecanismos de seguimiento a las intervenciones viales.

La iniciativa plantea modificar el artículo 17 de dicha legislación para que las dependencias responsables no se limiten a reparar los daños en el pavimento, sino que investiguen las causas del deterioro, revisen los antecedentes de las obras y verifiquen si los trabajos cuentan con garantías vigentes.

El legislador señaló que la Secretaría de Obras y Servicios reportó más de 257 mil baches atendidos al cierre de agosto de 2025, mientras que en su Segundo Informe dio cuenta de más de 351 mil atenciones acumuladas. Sin embargo, cuestionó que estas cifras no permitan conocer cuántas reparaciones han sido duraderas y cuántos puntos volvieron a presentar daños.

“Hoy medimos cuántos baches se tapan. Esta iniciativa propone empezar a medir cuántos dejan de reaparecer”, sostuvo.

Entre los cambios propuestos está que, cuando un bache vuelva a aparecer, las autoridades revisen quién realizó la reparación, la fecha de recepción de la obra, el contrato correspondiente y si existe una garantía vigente.

En caso de que una evaluación técnica determine que el deterioro fue consecuencia de una ejecución defectuosa, se deberán exigir las correcciones correspondientes o hacer efectiva la garantía, cuando legalmente proceda.

Sánchez Flores aclaró que la reaparición de un bache no implica necesariamente una falla de la empresa responsable, pues también puede deberse a fugas de agua, problemas de drenaje o afectaciones a la infraestructura subterránea, por lo que propuso identificar el origen de cada daño y coordinar su atención entre las dependencias involucradas.

La reforma también contempla que la Secretaría de Obras y Servicios y las alcaldías publiquen cada seis meses información sobre los puntos donde se repiten los daños, sus posibles causas, las reparaciones pendientes y los resultados de las intervenciones.

Además, plantea priorizar la atención de vialidades cuyo deterioro represente un riesgo para peatones, ciclistas, personas adultas mayores y automovilistas, considerando criterios de seguridad y accesibilidad.

El diputado panista indicó que la propuesta busca aprovechar los registros y capacidades institucionales existentes, sin crear nuevas plataformas ni establecer procedimientos que retrasen las reparaciones urgentes.

“No basta inaugurar una reparación. Hay que comprobar que funcionó. Una buena obra no es la que se fotografía el día que termina: es la que sigue sirviendo meses después”, afirmó.