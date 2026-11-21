Comparece alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, solicitó un presupuesto de 2 mil 727 millones de pesos para 2027, lo que representa un incremento de 13.8 por ciento, equivalente a 331 millones de pesos adicionales respecto de los 2 mil 396 millones de pesos del presupuesto modificado para este año.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, legisladores de distintas bancadas cuestionaron el ritmo de ejecución de los recursos de la demarcación, particularmente en materia de obra pública, Presupuesto Participativo y programas sociales.

El diputado del PVEM, Manuel Talayero, señaló que al 15 de noviembre la inversión pública de la alcaldía registraba apenas 15 por ciento de avance devengado, mientras que el Presupuesto Participativo y el rubro ambiental reportaban cero pesos devengados.

En el mismo sentido, la petista Jannete Guerrero Maya criticó que la demarcación reportara un ejercicio de apenas 14.76 por ciento de su presupuesto y solicitó conocer sus principales necesidades en movilidad, asentamientos irregulares, atención a las afectaciones por lluvias y protección de los recursos naturales.

Por su parte, el perredista Pablo Trejo Pérez advirtió inconsistencias en los avances presupuestales presentados, debido a las diferencias entre los recursos comprometidos y los devengados, principalmente en obra pública, por lo que preguntó si la alcaldía alcanzará a ejercer la totalidad de su presupuesto durante lo que resta del año.

A los cuestionamientos se sumó el coordinador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, quien pidió información sobre la ejecución del Presupuesto Participativo, la rehabilitación de vialidades y los programas de estancias infantiles, así como las acciones previstas en materia de cuidados.

En materia de infraestructura, el panista Andrés Sánchez Miranda preguntó si los recursos asignados a Cuajimalpa son suficientes para sustituir la red de drenaje o únicamente permiten realizar labores de mantenimiento y solicitó conocer si la demarcación cuenta con presupuesto suficiente para atender las necesidades de poda y mantenimiento del arbolado.

La morenista Brenda Ruiz reclamó al alcalde la falta de atención a las familias damnificadas por inundaciones, así como a los problemas relacionados con construcciones irregulares, deterioro de los servicios urbanos y movilidad.

En respuesta, Orvañanos Rea sostuvo que la alcaldía registra un avance presupuestal de 74 por ciento, siete puntos porcentuales por encima de lo esperado. Además, informó que su administración atendió 28 auditorías y solventó 75 observaciones, como parte de las acciones de rendición de cuentas.

Respecto a la infraestructura, indicó que se destinaron más de 207.5 millones de pesos a obra pública, mediante 36 contratos para mejorar vialidades, alumbrado, infraestructura social y espacios deportivos.

En materia de seguridad, destacó la consolidación del Centro de Operación y Reacción (COR), que integra el monitoreo de cámaras y la coordinación de Base Plata, Guardia Nacional, Protección Civil y Policía Auxiliar. Asimismo, informó sobre la instalación de 59 tótems en puntos estratégicos de la demarcación.

El alcalde también resaltó la rehabilitación de 17 canchas deportivas, dos de ellas con recursos del Presupuesto Participativo, en beneficio de 10 mil 800 personas, con lo que, aseguró, se ha impulsado la recuperación de espacios públicos y la participación vecinal.