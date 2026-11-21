Incendio Mercado Prado Norte en Miguel Hidalgo

Luego del incendio registrado en el Mercado Prado Norte, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que la demarcación mantiene un trabajo coordinado con el Gobierno de la Ciudad de México para atender la emergencia, brindar orientación a los locatarios y encontrar alternativas que les permitan reanudar sus actividades lo antes posible.

El alcalde dio a conocer que esta mañana comenzaron las mesas de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y las áreas de Gobierno y Jurídico de la demarcación, con el objetivo de establecer opciones para que los 120 comerciantes de este centro de distribución de alimentos puedan continuar trabajando, mientras concluyen los peritajes y se definen las acciones necesarias para su reconstrucción.

“Hemos estado muy atentos, con los equipos de Jurídico y Gobierno y de Protección Civil, para dar atención y orientación a los locatarios. Lo primero es garantizar la seguridad de las personas; lo segundo, lograr que restablezcan sus actividades”, dijo.

Y detalló que se busca un espacio, muy probablemente en el estacionamiento, para que las y los afectados puedan seguir vendiendo. Y se gestionará el apoyo del Gobierno de la Ciudad para algunos gastos y para la reconstrucción del mercado.

Tabe dio a conocer que, debido al incendio, colapsó entre el 60 y el 80 por ciento de la estructura del mercado, principalmente por las afectaciones en la techumbre de lámina; afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni pérdidas humanas.

Precisó que 90 de los 120 locales que integran este mercado resultaron afectados, por lo que adelantó que, durante su próxima comparecencia para analizar el Presupuesto 2027 de la demarcación ante el Congreso de la Ciudad de México, solicitará recursos extraordinarios que permitan hacer frente a la reconstrucción de este espacio comercial.

“Con el presupuesto ordinario no alcanza para reconstruir el mercado, por eso vamos a solicitar recursos extraordinarios. También estamos en comunicación con la aseguradora para exigir el pago correspondiente por los daños, ya que el mercado cuenta con un seguro”, añadió.

Finalmente, el alcalde reiteró que su gobierno mantendrá el diálogo y acompañamiento permanente a los comerciantes para darles certeza y garantizar que no se queden sin alternativas para trabajar.

Indicó que esta misma semana se espera tener una respuesta sobre el espacio provisional donde podrán instalar sus puestos y continuar con la venta de sus productos, al reconocer que detrás de cada local hay familias cuyo sustento depende de esta actividad.

“Entendemos que es el sustento de muchas familias y por eso vamos a estar muy pendientes, acompañándolos y buscando soluciones para que puedan salir adelante”, concluyó.