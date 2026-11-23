Alerta amarilla por frío en CDMX Seis alcaldías tendrán bajas temperaturas este martes 24 de noviembre (Pexels)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó este lunes una alerta amarilla ante el pronóstico de bajas temperaturas para el día martes 24 de noviembre en la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte meteorológico, el descenso de temperatura afectará a seis alcaldías de la capital del país, por lo que las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para prevenir posibles afectaciones por el frío.

¿En qué alcaldías habrá bajas temperaturas este martes 24 de noviembre?

Con la activación de la alerta amarilla, seis de las 16 alcaldías de la Ciudad de México registrarán temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius durante el periodo comprendido entre las 04:00 y las 08:00 horas:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 24/11/2026 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/xleBNhkgmZ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 23, 2026

¿Cuáles son las recomendaciones ante las bajas temperaturas en CDMX?

Ante el pronóstico, la SGIRPC recomienda a la población tomar precauciones para protegerse del frío y evitar enfermedades respiratorias.

Entre las principales medidas se encuentra abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca, evitar los cambios bruscos de temperatura y mantenerse hidratado.

También se recomienda consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Asimismo, las autoridades exhortan a resguardar a las mascotas y evitar que permanezcan a la intemperie.