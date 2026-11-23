Exigen que la FGJCDMX investigue agresiones afuera del Congreso local

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, exigió que se escuche a las vecinas, vecinos y trabajadores de la demarcación que fueron agredidos el pasado viernes afuera del Congreso de la Ciudad de México, durante una confrontación con personas simpatizantes de la diputada local Diana Sánchez Barrios y encapuchados.

La edil acusó directamente a la legisladora aliada de Morena de haber ordenado las agresiones contra quienes acudieron al recinto legislativo para acompañarla, por lo que llamó a la Fiscalía General de Justicia capitalina investigar lo ocurrido, escuchar los testimonios de las personas afectadas e identificar tanto a quienes participaron en los golpes como a quien habría dado la instrucción.

Rojo de la Vega aseguró que las personas agredidas no deben quedar fuera de la investigación y que se debe evaluar el riesgo que enfrentan, luego de que algunos de los asistentes y trabajadores de la alcaldía recibieran amenazas; por ello, solicitó que se les otorguen las medidas de protección correspondientes.

“Ustedes fueron a acompañarme a mí. Ahora me toca a mí acompañar a cada una y cada uno de ustedes, a cada vecina, vecino, a mis compañeras y compañeros de la alcaldía que resultaron heridos y que hoy están recibiendo amenazas. No están solas ni solos”, expresó al dirigirse a las personas afectadas.

Agresiones no la detendrán

La alcaldesa aseguró que las agresiones no la harán abandonar su trabajo en las calles de la demarcación ni dejar de atender a los comerciantes que, dijo, buscan ejercer su actividad sin extorsiones.

“Voy a seguir poniendo orden donde alguien quiera cobrar por una banqueta como si fuera suya”, afirmó, al tiempo que reiteró su compromiso de defender a Cuauhtémoc y a la Ciudad de México “cueste lo que cueste”.

La edil recordó que los hechos del viernes no son el primer episodio de violencia protagonizado por personas vinculadas a la diputada Sánchez Barrios. Mencionó que en junio de este año ella y parte de su equipo de trabajo también fueron agredidos por vendedores ambulantes mientras realizaba un operativo.

En ese contexto, lanzó un mensaje a quienes buscan frenar su labor al frente de la alcaldía:

“Si tanto les incomoda que una alcaldesa de oposición alce la voz, imagínense lo que les va a incomodar perder otra vez la Cuauhtémoc”.

La alcaldesa recordó que como parte de las acciones para evitar lo ocurrido, envió con anticipación un oficio al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, para solicitar apoyo para resguardar la integridad de las personas que la acompañarían a la comparecencia, pero no hubo respuesta.

PAN exige renuncia de Cravioto

Por su parte, la presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, exigió la renuncia del secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, al considerar que no puede continuar en el cargo luego de burlarse de los hechos de violencia registrados en el Congreso local.

La dirigente panista responsabilizó políticamente al funcionario por las agresiones contra la alcaldesa y su equipo, y cuestionó que desde la Secretaría de Gobierno no se hayan garantizado las condiciones para que Rojo de la Vega pudiera realizar su comparecencia ante el Poder Legislativo sin incidentes.

“No podemos seguir teniendo al frente de esta Ciudad a un funcionario cuya única virtud es ser un porro, cuya única virtud es ejercer políticamente un cargo, cuya única virtud es mandar golpear”, declaró.

Gutiérrez Ureña advirtió que la violencia contra la alcaldesa no puede considerarse un asunto menor, particularmente en un contexto nacional en el que han sido asesinados 14 alcaldes durante el sexenio; sostuvo que Rojo de la Vega debe poder ejercer sus funciones sin agresiones ni amenazas.

También llamó a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México a pronunciarse sobre lo que calificó como violencia política ejercida contra la alcaldesa y su equipo de trabajo.

Como ejemplo, mencionó las imágenes en las que se observa a la diputada Diana Sánchez Barrios agredir directamente a las legisladoras Tania Larios y Frida Guillén, quienes ya presentaron las denuncias correspondientes.

“Si en verdad son feministas, les tiene que alcanzar para condenar lo ocurrido en el Congreso y les tiene que alcanzar para amarrar a sus caudillos”, expresó el diputado federal y vocero del PAN CDMX, Federico Döring, al sumarse a los reclamos contra la legisladora.

La dirigente panista también cuestionó las condiciones de seguridad en el Congreso capitalino y afirmó que el personal encargado del resguardo del recinto no cuenta con las herramientas necesarias para garantizar la integridad de quienes acuden a sus instalaciones.

Además, señaló a la vicecoordinadora de Morena, Brenda Ruiz, por la forma en que, exigió al personal de resguardo que abriera las puertas del Congreso bajo el argumento de que la diputada Diana Sánchez Barrios corría peligro, aunque, sostuvo, en ese momento nadie la estaba agrediendo.

Por último, los diputados locales del PAN Ricardo Rubio, Frida Guillén y Federico Chávez anunciaron que promoverán un juicio de amparo para que se instale a la brevedad el Comité de Ética del Congreso de la Ciudad de México.

Los legisladores argumentaron que este órgano debe contar con criterios para revisar y sancionar conductas de integrantes del Congreso que consideraron contrarias a la responsabilidad de sus cargos. Plantearon que las sanciones podrían ir desde una amonestación hasta la destitución.