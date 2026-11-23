Baja 8% promedio diario de homicidios en 15 municipios del Edomex

El promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 8 por ciento durante los primeros 22 días de noviembre en los 15 municipios que integran el Mando Unificado de la Zona Oriente del Estado de México, en comparación con el registro de octubre, de acuerdo con cifras presentadas este lunes en la Mesa de Paz estatal.

En la sesión número 220 de este mecanismo, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez se informó que del 1 al 22 de noviembre el promedio diario de este delito fue de 2.76 casos, mientras que en octubre se ubicó en tres.

La estrategia de seguridad comprende los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Además de la reducción reportada en homicidios dolosos, el informe presentado durante la reunión indicó que en los primeros 22 días de noviembre fueron detenidas mil 290 personas y se aseguraron 473 cartuchos, 815 vehículos y más de 13 kilogramos de sustancias ilícitas, entre ellas marihuana y metanfetamina.

El Mando Unificado de la Zona Oriente coordina acciones de seguridad entre autoridades de los tres órdenes de gobierno en los 15 municipios, como parte de la estrategia para atender los delitos en esa región de la entidad.

A través de sus redes sociales, Delfina Gómez informó sobre los resultados y señaló que durante la reunión se revisaron los avances de la coordinación institucional.