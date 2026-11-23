Cuauhtémoc realiza sorteo del Servicio Militar para jóvenes de la clase 2008





La alcaldía Cuauhtémoc realizó el sorteo del Servicio Militar Nacional para jóvenes de la clase 2008 y remisos, con el propósito de definir la modalidad en que deberán cumplir con esta obligación cívica, mediante la asignación de bolas blancas y negras.

El procedimiento se llevó a cabo en la explanada de la sede de la demarcación, donde se concentraron las juntas de reclutamiento que anteriormente operaban en distintos puntos. Esta es la tercera ocasión durante la actual administración que se reúnen en una sola sede para realizar el sorteo.

En representación de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, el acto fue encabezado por María del Carmen Molina Enríquez, directora general de Jurídico y Servicios Legales, quien destacó la importancia de que los jóvenes cumplan con esta responsabilidad y agradeció el acompañamiento de sus familias.

En la ceremonia también estuvo presente el director general de Gobierno, Obdulio Ávila Mayo, así como mandos militares.

El sorteo se desarrolló mediante la extracción de bolas blancas y negras, mecanismo establecido para determinar la modalidad de cumplimiento del Servicio Militar Nacional, de acuerdo con el procedimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Como parte del protocolo se realizó el izamiento de bandera, con la participación de la banda de guerra y la escolta del Pentatlón Deportivo Militarizado.

La funcionaria señaló que la alcaldía busca facilitar los trámites relacionados con el servicio militar y brindar información a los jóvenes para que puedan cumplir con esta obligación.