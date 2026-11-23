México La economía mexicana esquivó definitivamente el fantasma de la recesión en 2026

La economía mexicana esquivó definitivamente el fantasma de la recesión en 2026, tras encadenar dos trimestres de crecimiento, luego de registrar un alza del 0.9 % entre julio y septiembre, aunque perdió ritmo tras el repunte del 1.6 % entre abril y junio, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el primer trimestre (enero-marzo), el crecimiento fue negativo: -0.2 %.

El Producto Interno Bruto (PIB) de México, la segunda economía de América Latina, aumentó un 3.3 % a tasa anual durante el tercer trimestre del año, lo que supone su mayor alza en tres años, de acuerdo con las cifras publicadas este lunes por el Inegi. El dato fue ligeramente superior al reportado preliminarmente, del 3.2 %.

Con este resultado, la economía mexicana acumuló un crecimiento interanual del 1.9 % en los primeros nueve meses de 2026, según las cifras ajustadas por estacionalidad.

Crecen los tres grandes sectores de la economía

Las actividades terciarias, que incluyen el comercio y los servicios, registraron el mayor avance, con un 1.2 %. Les siguieron las actividades secundarias, que comprenden la industria, con un 0.4 %, y las primarias, como la agricultura, la ganadería y la pesca, con un 0.3 %.

El comercio y los servicios también encabezaron el crecimiento interanual, con un alza del 3.6 % en el tercer trimestre. En ese mismo período, la industria avanzó un 2.7 % y las actividades primarias, un 1.5 %.

Pese al avance del tercer trimestre, la agricultura acumuló una caída del 0.9 % en los primeros nueve meses del año frente al mismo período de 2025.

En cambio, el comercio y los servicios crecieron un 2.5 % y la industria, un 1.1 %.

Entre 1.4 % y 1.8 % para 2026

Para el conjunto de 2026, la mediana de los analistas consultados por Citi el 20 de noviembre situó el crecimiento de México en el 1.8 %, mientras que los especialistas encuestados por el Banco de México en octubre anticiparon un avance menor, del 1.5 %.

Entre los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó en octubre que México crecería un 1.5 % en 2026 y señaló la incertidumbre externa como el principal freno a su expansión.

El Banco Mundial estimó un avance del 1,4 % para este año.

En lo que todos coinciden es en que la economía mexicana crecerá un 1,8 % en 2027.

A la par que el buen ritmo de EU

El dato de México coincide con una aceleración de la economía de Estados Unidos, principal destino de las exportaciones mexicanas no petroleras. Sin embargo, mientras la economía mexicana perdió impulso, la estadounidense aceleró su crecimiento.

En Estados Unidos, el crecimiento en el tercer trimestre del año fue del 0.8 %, superior al previsto.

Pendientes de la revisión del T-MEC

Aunque el panorama para México se vislumbra más alentador en el último tramo del año, el Gobierno de Sheinbaum aún deberá navegar la incertidumbre por la revisión del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (TMEC) y por los aranceles sectoriales vigentes contra el país.

Con un margen de maniobra ajustado en el lado del gasto y la meta de reducir el déficit fiscal al 4,1% del PIB este año, el Ejecutivo deberá maniobrar para acelerar aún más la inversión pública y privada, al tiempo que se fortalece el consumo, bajo el amparo del Plan México, el plan emblema sexenal para acelerar la economía (con información de EFE y El País).