México y China crean grupo de trabajo para impulsar las exportaciones mexicanas

La secretaría de Economía, informó a través de un boletín que su titular, Marcelo Ebrard, acordó hoy con su homólogo chino, el ministro de Comercio, Wang Wentao, establecer un grupo de trabajo para atender prioridades de la agenda económica bilateral, la cual revisará, principalmente, mecanismos para incrementar las exportaciones de nuestro país a esa nación asiática.

Esta decisión fue resultado de la XI Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) México-China, que se llevó a cabo este lunes en Beijing, encabezada por el secretario Ebrard y el ministro Wang.

La reunión del GAN se celebró en seguimiento a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), y al encuentro bilateral de la mandataria mexicana con su homólogo, el presidente Xi Jinping, que tuvieron lugar la semana pasada en Shenzhen, el sur de China.

Durante la reunión de hoy, el secretario Ebrard expuso que existe un desequilibrio persistente y creciente en el intercambio comercial entre ambos países, pues mientras este año China exportará a México más de 130 mil millones de dólares, las exportaciones de México a ese país rondarán los 10 mil millones de dólares.

Llamó a disminuir este desequilibrio comercial y pidió a su contraparte acelerar la autorización de protocolos que llevan, en algunos casos, una década sin ser resueltos, y los cuales son necesarios para que México pueda exportar: aguacate, limón, carne bovina, carne porcina y sorgo, acuáticos procesados, entre otros productos.

“Lo que estoy proponiendo es reducir esta disparidad entre importaciones y exportaciones de manera decidida y rápida, manteniendo el mismo ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones que el que hemos tenido en nuestras importaciones”, dijo el secretario Ebrard.

El secretario Ebrard también invitó a su contraparte chino a trasladar a México parte de su producción local que se exporta a nuestro país.

Ambas partes acordaron establecer un grupo de trabajo. El grupo revisará, entre otros asuntos, la propuesta de la empresa paraestatal mexicana Exportadora de Sal, para incrementar su participación en el mercado chino, al cual ofreció surtir hasta diez millones de toneladas en los próximos cuatro años.