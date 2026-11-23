Puente Santiago Undameo

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó un avance de 59% en la construcción del puente Santiago Undameo, en Michoacán, una obra que beneficiará a un millón 193 mil 384 habitantes y busca mejorar la movilidad y la seguridad vial en la carretera federal MEX-14, en el tramo Morelia-Pátzcuaro.

El proyecto forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y contempla una inversión de 157 millones de pesos. La construcción del paso superior vehicular tendrá una longitud de un kilómetro y permitirá agilizar los desplazamientos de quienes utilizan esta vía para trasladarse diariamente.

De acuerdo con la dependencia, encabezada por Jesús Esteva Medina, los trabajos también han generado 471 empleos directos e indirectos. Actualmente, la obra se desarrolla mediante tres frentes de construcción, en los que participan alrededor de 45 trabajadores y se utilizan 16 equipos de trabajo.

Tendrá 4 carriles y acotamientos

La nueva estructura contará con cuatro carriles de circulación, cada uno de 3.5 metros de ancho, además de acotamientos laterales e internos. El proyecto contempla un ancho de corona de 22 metros para facilitar el tránsito vehicular en este punto de la carretera.

La infraestructura está diseñada para ordenar los movimientos direccionales de los automovilistas y permitir una circulación más fluida, tanto para quienes realizan recorridos locales como para los vehículos que transitan por esta ruta en trayectos de largo itinerario.

Uno de los objetivos de la obra es reducir los riesgos de accidentes mediante una mejor distribución del tránsito y condiciones más seguras para los usuarios. Con ello, se busca evitar complicaciones en los desplazamientos y facilitar la conexión entre las localidades que dependen de esta carretera.

Inversión de 157 millones de pesos

Para la construcción del puente Santiago Undameo se destinan 157 millones de pesos, recursos con los que se desarrolla una infraestructura de un kilómetro que tendrá impacto en la movilidad de más de un millón de habitantes.

Además de los beneficios viales, el proyecto representa una fuente de empleo durante su ejecución, con 471 puestos directos e indirectos. La participación de trabajadores y equipos distribuidos en tres frentes permite mantener las labores de construcción mientras la obra alcanza poco más de la mitad de su desarrollo.

La SICT señaló que, una vez terminado, el puente permitirá reducir los tiempos de traslado y mejorar las condiciones de circulación para las personas que utilizan esta vía para llegar a sus centros de trabajo, escuelas, servicios de salud y otros espacios de convivencia.

La construcción se integra a las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, mediante el cual el Gobierno de México busca atender las necesidades de infraestructura y movilidad en la entidad. En este caso, el proyecto pretende fortalecer la conectividad regional y ofrecer desplazamientos más seguros y eficientes a quienes dependen de la carretera Morelia-Pátzcuaro.