¿A qué hora termina la Marcha 25N en CDMX? Reporte de la movilización contra la violencia machista Los contingentes de mujeres tomarán el Zócalo para realizar diferentes actividades relacionadas al 25N. (Graciela López Herrera)

Durante la tarde de este miércoles 25 de noviembre, mujeres de la Ciudad de México tomaron las calles del Centro Histórico para movilizarse por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El cual tiene como objetivo prevenir, visibilizar y erradicar todo tipo de violencia contra mujeres y niñas, creando conciencia pública sobre la gravedad e impacto que tiene la violencia de género.

Origen del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

El 25N surge tras el asesinato de las hermanas Mirabal Patria, Minerva y María Teresa, también conocidas como ‘Las Mariposas’, por orden del dictador de República Dominicana Rafael Leónidas Trujillo, ocurrido el 25 de noviembre de 1960.

Ellas fueron interceptadas y asesinadas por agentes del régimen, después de visitar a sus esposos que estaban encarcelados.

Fue hasta el año de 1982, en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que activistas eligieron el 25 de noviembre para denunciar la violencia contra la mujer y honrar la memoria de las hermanas Mirabal.

El 17 de diciembre de 1999, tuvo reconocimiento de la ONU en la la Asamblea General de las Naciones Unidas, y se oficializó como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Marcha 25N: ¿Cuál será el recorrido de la marcha?

La concentración de los contingente tiene establecidos dos puntos de salida: la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en avenida Paseo de la Reforma, y el Monumento a la Revolución, en Plaza de la República con dirección a avenida de la República.

Ambos contingentes avanzarán por avenida Juárez hasta Eje Central Lázaro Cárdenas, donde posteriormente tomarán la avenida 5 de de Mayo con dirección a la Plaza de la Constitución.

Vialidades alternativas a la movilización

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la marcha programó su inicio a las 15:00 horas con dirección al Zócalo Capitalino, ofreciendo las vialidades alternativas de:

Circuito interior.

Eje 1 Norte.

Eje 1 Oriente.

Avenida Chapultepec.

Calle José María Izazaga.

Calle Fray Servando Teresa De Mier.

💜🚶‍♀️ Este miércoles 25 de noviembre, colectivos y organizaciones sociales se movilizarán en la Ciudad de México por el #25N. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), una de estas está programada para comenzar a las 15:00 horas en la Glorieta de la Joven de… pic.twitter.com/dpp7hsa54P — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) November 25, 2026

¿A qué hora termina la Marcha 25N?

La movilización no tiene una hora exacta para terminar, ya que depende del avance de los contingentes al Zócalo y las actividades que tengan planeadas. El recorrido puede tomar un par de horas, dependiendo la afluencia de mujeres que se presenten.

En años anteriores, la dispersión se dio de manera escalonada entre la tarde y noche, sin una hora oficial de cierre de la marcha.