Inauguran centro de cuidados para mujeres en 1.5 hectáreas de Cuautepec

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano inauguró el primer Centro de Cuidados y Bienestar para la Mujer (CBM) de la demarcación, ubicado en la colonia Loma La Palma, en Cuautepec, con una extensión de una hectárea y media y servicios gratuitos de salud, atención psicológica y jurídica, rehabilitación física, cuidado infantil y actividades de capacitación.

El inmueble, localizado en la calle La Corona, fue presentado como un espacio destinado a atender distintas necesidades de las mujeres y sus familias, con instalaciones que también incluyen una casa de día para personas adultas mayores, una cocina comunitaria, áreas de cuidado personal y espacios para niñas y niños.

En la inauguración, realizada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la directora general de Administración de la alcaldía, Zaira Pilar Medina, explicó que el centro representa una alternativa de atención que busca ir más allá de los pronunciamientos institucionales sobre los derechos de las mujeres.

“Una publicación no protege por sí sola a una mujer. No le brinda la atención psicológica, no le ofrece una asesoría jurídica ni le ayuda a construir su independencia”, expresó.

Indicó que el proyecto busca acercar servicios y espacios de acompañamiento a las habitantes de Cuautepec, así como facilitar el acceso a actividades que contribuyan a su autonomía y bienestar.

“Hoy aquí en Cuautepec abrimos las puertas del primer centro de cuidados y bienestar para la mujer en la historia de la alcaldía Gustavo A. Madero. Y lo hacemos con orgullo, porque este es el primer centro de este tipo construido por una alcaldía en la Ciudad de México”, afirmó.

Medina reconoció al alcalde Janecarlo Lozano por destinar recursos públicos a la construcción del inmueble y sostuvo que la inversión en infraestructura de cuidados también representa una apuesta por el desarrollo de las comunidades.

Servicios de salud y atención integral

Las instalaciones disponibles incluyen un área médica con consultorios, laboratorio para la toma de muestras, servicio de mastografía y farmacia. Las mujeres podrán acceder a consultas de medicina general y ginecología, además de estudios clínicos y servicios de prevención.

El complejo también cuenta con un espacio de rehabilitación física y terapia, equipado con una alberca de hidroterapia que dispone de un mecanismo de asistencia para las personas usuarias, así como camillas térmicas destinadas a los tratamientos.

En materia de atención a la violencia, se habilitó un Centro Libre que reúne servicios de asesoría jurídica, psicología y trabajo social, con el propósito de brindar acompañamiento a mujeres que requieran orientación o apoyo ante situaciones de violencia.

El inmueble incorpora además espacios para el cuidado personal, con módulos de belleza y spa, así como estaciones para servicios estéticos.

Atención para distintas generaciones

Es importante mencionar que el proyecto contempla servicios que no están dirigidos exclusivamente a las mujeres, sino también a integrantes de sus familias y personas que requieren cuidados.

Para las personas adultas mayores se instaló una Casa de Día, con áreas de estancia y equipamiento para actividades físicas y de estimulación.

Para las infancias se habilitó una bebeteca destinada a niñas y niños de cero a tres años, mientras que el proyecto también contempla un Centro de Desarrollo Infantil para menores de tres a seis años.

A estos espacios se suman una lavandería pública y El Fogón de Todas, una cocina comunitaria que busca acercar servicios de alimentación a las familias de la zona.

Además, el centro dispone de aulas digitales para quienes busquen retomar sus estudios, adquirir conocimientos o desarrollar habilidades para emprender. Cuenta asimismo con canchas multifuncionales y un gimnasio de CrossFit destinado a mujeres, niñas y niños.

La variedad de servicios busca concentrar en un mismo inmueble actividades que habitualmente requieren acudir a distintas instalaciones, desde consultas médicas y terapias hasta asesorías, capacitación y cuidado de familiares.

La inauguración se realizó en una fecha dedicada a visibilizar la violencia que enfrentan las mujeres y exigir condiciones para garantizar su derecho a vivir sin agresiones. En ese contexto, la directora de Administración consideró que la atención institucional debe traducirse en acciones, presupuesto y espacios que permitan ejercer sus derechos.

“Las mujeres necesitamos más acciones, presupuesto y espacios donde nuestros derechos se hagan una realidad”, sostuvo.