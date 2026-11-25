Inauguran segunda Casa Violeta en Venustiano Carranza con inversión de 13 mdp

La alcaldía Venustiano Carranza inauguró una segunda sede de Casa Violeta, ubicada en la zona de Balbuena, con una inversión de 13 millones de pesos y servicios de atención jurídica, psicológica y acompañamiento para mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

El nuevo espacio, denominado Casa Violeta Balbuena, funcionará como centro de primer contacto y ampliará la cobertura del modelo de atención que opera en la primera sede de la demarcación. Ofrece la asesoría legal y psicológica, el acompañamiento de la Policía Violeta, la activación del Botón Violeta y la realización de talleres y actividades de prevención.

También facilitará el acceso a programas y servicios federales de la Secretaría de Bienestar. En los casos que requieran protección especializada, las mujeres serán canalizadas al refugio de Casa Violeta.

La inauguración fue encabezada por la alcaldesa Evelyn Parra quien estuvo acompañada por el diputado local Israel Moreno Rivera y Rafael Bustamante Martínez, director ejecutivo de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

En el marco del inicio de los 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres, la edil señaló que la atención a este sector ha sido una de las prioridades de sus administraciones, mediante la creación de espacios especializados y acciones orientadas a garantizar el ejercicio de sus derechos.

Evelyn Parra adelantó que durante su próxima comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México solicitará mayores recursos para ampliar los programas de atención, prevención y protección dirigidos a las mujeres de la demarcación.

Más de 7 mil 700 atenciones

La primera Casa Violeta ha brindado más de 7 mil 700 atenciones y ha recibido a mujeres provenientes de otras demarcaciones de la capital, distintas entidades del país e incluso del extranjero.

Con la apertura de la sede Balbuena, Venustiano Carranza amplía la infraestructura destinada a la atención de mujeres, aunque ambas instalaciones tendrán funciones complementarias: la nueva unidad proporcionará servicios de primer contacto, mientras que los casos que requieran resguardo serán remitidos al refugio.

La alcaldía sostuvo que esta ampliación busca facilitar el acceso a orientación y acompañamiento para mujeres que viven situaciones de violencia.