En el marco del 25N, la jefa de Gobierno informó que los feminicidios disminuyeron 43.3% respecto a 2024

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció un paquete de nuevas acciones para combatir la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, entre ellas la creación de 12 nuevos Centros de Justicia para las Mujeres —con el objetivo de ampliar la cobertura de atención en la capital y contar con al menos uno en cada una de las 16 alcaldías—, un programa de apoyo económico para hijas e hijos de víctimas de feminicidio y medidas para prevenir la violencia sexual.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la mandataria explicó que actualmente operan cuatro Centros de Justicia y que, con la ampliación anunciada, se busca consolidar una red de 16 espacios que concentren servicios médicos, psicológicos, jurídicos, ministeriales y judiciales para mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

Como parte de este proyecto, informó que cuatro de los nuevos espacios se construirán en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Álvaro Obregón; además, señaló que el Gobierno capitalino asumirá la conducción de estos centros para fortalecer su funcionamiento y garantizar una atención integral.

“Que el miedo cambie de bando, que la libertad de las mujeres sea la medida de nuestra civilización”, expresó Brugada durante el acto realizado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde también sostuvo que la prevención y el combate a la violencia de género requieren una transformación cultural en la que participen los hombres.

Reportan disminución en feminicidios

Durante el encuentro, la mandataria local presentó un balance de las acciones de su administración y reportó una disminución de 43 por ciento en los feminicidios, así como reducciones en otros delitos sexuales: el acoso sexual bajó 34 por ciento, el abuso sexual 21 por ciento y la violación 8 por ciento.

En su intervención, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, detalló que al cierre de octubre de 2026, y en comparación con 2024, las investigaciones por feminicidio disminuyeron 43.3 por ciento; también reportó una reducción de 20.8 por ciento en las investigaciones por violencia familiar de pareja contra mujeres, 20.6 por ciento en abuso sexual y 8.9 por ciento en violación.

Alcalde Luján precisó que de los 34 feminicidios registrados durante este año, 33 ya fueron judicializados. Asimismo, destacó la creación de una agencia del Ministerio Público especializada en el seguimiento de medidas de protección para mujeres en situaciones de alto riesgo.

Programa de apoyo económico

Otro de los anuncios de Brugada fue la puesta en marcha de un programa de apoyo económico para hijas e hijos de víctimas de feminicidio, que entregará 2 mil 555 pesos mensuales hasta que alcancen la mayoría de edad o concluyan sus estudios universitarios.

La estrategia también contempla acciones específicas para prevenir y combatir la violencia sexual, entre ellas programas educativos sobre consentimiento y relaciones igualitarias, reeducación para agresores e intervenciones en espacios públicos identificados como zonas de riesgo.

A estas medidas se sumará la capacitación de más de cuatro mil operadores del transporte público y de plataformas digitales, con la finalidad de fortalecer la prevención y atención de situaciones de violencia contra las mujeres durante sus traslados.

Brugada destacó que la administración capitalina cuenta con una red territorial de atención a la violencia de género integrada por 52 espacios, donde se ha brindado atención a más de 45 mil mujeres mediante asesoría jurídica y acompañamiento psicológico.

También informó que la red de Abogadas de las Mujeres ha representado legalmente a más de 22 mil mujeres durante los últimos dos años, mientras que la Policía de Género, integrada por mil 249 elementos capacitados, ha atendido directamente a más de 31 mil.

Llaman a los hombres a involucrarse en la prevención de la violencia

Durante el acto conmemorativo, la jefa de Gobierno anunció que la Ciudad de México se sumará a los 12 Compromisos de los Hombres por la Transformación presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum y agregó cinco compromisos para la capital.

Estos consisten en escuchar a las mujeres sin descalificar sus experiencias, romper la complicidad frente al acoso, respetar siempre el consentimiento sexual; así como no gritar, amenazar ni ejercer agresiones físicas, y actuar y denunciar cuando se presencie cualquier forma de violencia.

La secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman, presentó además el Plan de Acción para una Ciudad Libre de Machismos, que contempla más de cuatro mil talleres dirigidos a hombres, capacitación en igualdad de género para personas servidoras públicas y planes de trabajo en cada secretaría para impulsar una transformación cultural.

La secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas, informó que como parte de los 16 Días de Activismo se instalarán módulos itinerantes de las Abogadas de las Mujeres en Centros de Transferencia Modal (CETRAM), se realizarán jornadas territoriales de la Policía de Género y clases masivas de autodefensa feminista, además de ferias de servicios y acciones de justicia restaurativa para niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio.

Las actividades se llevarán a cabo del 25 de noviembre al 10 de diciembre e incluirán más de 300 acciones, entre conversatorios, encuentros, talleres y actividades deportivas.

La secretaria recordó que la Línea *765 SOS Mujeres permanece disponible para brindar orientación y apoyo ante situaciones de violencia, y destacó la importancia de fortalecer la prevención y la detección temprana.

Durante el evento, también se presentó la campaña “¿Te suena familiar?”, con la que se busca visibilizar expresiones y comportamientos de violencia física, psicológica, económica, patrimonial y digital que se han normalizado en la vida cotidiana.

Lo anterior, utilizando escenas cotidianas, conversaciones reconocibles, una estética documental que permita evidenciar la violencia, sin necesidad de mostrarla específicamente y explícitamente, para no revictimizar a las mujeres.