Alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero, promete mantener apoyos a productores de nopal

El alcalde de Milpa Alta, José Octavio Rivero Villaseñor, solicitó al Congreso de la Ciudad de México un incremento de 200 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027, la cantidad representa un aumento de casi el 10 por ciento más de lo recibido para este año.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, como parte del análisis del Paquete Económico del próximo año, destacó que parte del incremento presupuestal será para mantener el apoyo económico de 17 mil pesos a los productores de nopal de la demarcación.

Explicó que el apoyo por productor aumentó de 13 mil a 14 mil pesos con recursos de la alcaldía, mientras que el Gobierno de la Ciudad de México aportó tres mil pesos adicionales, para alcanzar un total de 17 mil pesos.

Detalló que el programa cuenta con una asignación de 77 millones 840 mil pesos para la renovación de cultivos, fertilización, adquisición de insumos, infraestructura y agroindustria. Hasta el momento, dijo, se ha beneficiado a cinco mil 500 productores, equivalentes a 99 por ciento de un padrón de cinco mil 560.

Entre los proyectos de infraestructura destacados por el alcalde estuvo el Parque Ecológico y Recreativo Milpa Aventuras, ubicado en San Juan Tepenahuac, que cuenta con una superficie de más de dos hectáreas y espacios recreativos, deportivos y de convivencia familiar.

Octavio Rivera también informó que mediante el programa Rescatando tu Corral se benefició a cuatro mil 210 personas dedicadas a actividades pecuarias, con la entrega de gallinas de postura, conejos, patos, lechones, pavos y pacas de avena forrajera.

Sobre este programa, explicó que complementa la estrategia Gallinas Ponedoras, anunciada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para impulsar la soberanía alimentaria.

Anuncian propuesta parea garantizar apoyo a productores

La diputada de Morena Judith Vanegas Tapia destacó los incrementos presupuestales que ha recibido Milpa Alta, de 8.7 por ciento en 2025 y 7.5 por ciento en 2026, y reconoció las acciones realizadas por el Gobierno capitalino en la demarcación, entre ellas la instalación de cámaras de videovigilancia y la inauguración de la Utopía en San Antonio Tecómitl.

En materia agrícola, Vanegas anunció que presentará un punto de acuerdo para solicitar que el Presupuesto de Egresos de 2027 contemple los recursos necesarios para que los más de cinco mil productores de nopal reciban en un solo pago los 17 mil pesos de apoyo que actualmente se integran con recursos de la alcaldía y del Gobierno capitalino; señaló que su propuesta busca dar mayor certidumbre presupuestal y administrativa a las familias productoras.

Durante la comparecencia, legisladores también cuestionaron el ejercicio presupuestal de la alcaldía, el rezago en obras públicas y programas sociales, así como las acciones para atender el desabasto de agua y las deficiencias en vialidades.

La diputada del PAN, Frida Jimena Guillén Ortiz, señaló presuntas irregularidades en contratos y adquisiciones, además de cuestionar los resultados de programas sociales y obras hidráulicas.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres González, pidió aclarar el rezago en el ejercicio de los recursos, particularmente en obra pública y programas sociales, así como justificar el incremento presupuestal solicitado.