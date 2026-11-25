OPERACIÓN LIMPIEZA Santiago Nieto (de saco negro), director del IMPI, al frente de decomisos de mercancía asiática en CDMX.

La venta de mercancía apócrifa representa un obstáculo para el desarrollo de los empresarios, al atentar contra el comercio formal, consideró la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México.

El presidente del organismo, Vicente Gutiérrez Camposeco, reconoció las acciones de vigilancia y verificación realizadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), así como por dependencias como las secretarías de Economía, Marina y Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para combatir la comercialización de productos ilegales.

De acuerdo con cifras del IMPI citadas por la Canaco CDMX, el negocio de la piratería representa pérdidas económicas por 43 mil millones de pesos en el país. En el sector textil, la producción y venta de prendas apócrifas provoca la pérdida de alrededor de 70 mil puestos de trabajo cada año.

Gutiérrez Camposeco señaló que los efectos de este mercado van más allá de la competencia desleal para los establecimientos que operan dentro de la legalidad, pues también pueden relacionarse con la evasión fiscal, el lavado de dinero, la explotación laboral y el financiamiento de actividades delictivas.

El dirigente empresarial respaldó la “Operación Limpieza”, encabezada por el IMPI, al considerar que contribuye a proteger los derechos de propiedad industrial y a combatir prácticas que perjudican tanto al comercio establecido como a los consumidores.

Asimismo, sostuvo que la estrategia refleja la coordinación de los gobiernos federal y capitalino para frenar la comercialización de productos apócrifos, incluidos aquellos que ingresan al país mediante prácticas irregulares.

La Canaco CDMX afirmó que también ha participado en estas acciones mediante la documentación y denuncia, durante los últimos meses, de la presencia de productos asiáticos en el Centro Histórico de la capital.