Mauricio Tabe comparece ante el Congreso CDMX

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, pidió al Congreso de la Ciudad de México aprobar un presupuesto de 8 mil 462.77 millones de pesos para el ejercicio fiscal del 2027, lo que representa un incremento de 162.2 por ciento respecto a los 3 mil 227.19 millones de pesos que le fueron aprobados para este año.

Durante el encuentro, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el alcalde acusó que existe un rezago histórico en la distribución de recursos para la demarcación, pese a que, aseguró, es una de las que más aporta por concepto de impuesto predial.

Tabe destacó que los recursos solicitados permitirán mejorar los servicios públicos, la seguridad y la infraestructura de las colonias y detalló los rubros en los que serían aplicados.

“Vengo a levantar la voz por mis vecinas y vecinos de Miguel Hidalgo, de todas y cada una de las colonias. Vengo a exigir lo justo, lo que nos piden en todos los recorridos. Aquí no hay consignas partidistas ni colores, hay propósitos y causas; eso es lo que nos debe unir. Vengo a rendir cuentas, como lo hago siempre, con la conciencia tranquila de que nuestro equipo entrega cuerpo y alma para hacer las cosas y hacerlas bien”, expresó ante los legisladores.

Sin embargo, la petición fue cuestionada por representantes de distintas bancadas, quienes solicitaron explicar el incremento presupuestal y el destino de los recursos que todavía no han sido ejercidos.

La diputada de Morena, Cecilia Vadillo, a quien la presidenta de la comisión Valentina Batres (compañera de bancada) permitió exceder el tiempo de participación, señaló que en la demarcación aumentaron los homicidios dolosos y también dijo que hay problemas de abandono en colonias, irregularidades inmobiliarias y desigualdad en el gasto público,

El también morenista Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra señaló que entre 2021 y 2025 la alcaldía dejó sin ejercer 262 millones de pesos, que, sostuvo, pudieron destinarse a seguridad, bacheo y rehabilitación de mercados.

Defienden gestión de Tabe

Desde el PAN, la diputada América Rangel Lorenzana defendió la gestión de Tabe y destacó la recuperación de espacios públicos, la mejora de servicios y los programas Antibaches y Peso a Peso.

Su compañero de bancada, Raúl Torres Guerrero, también reconoció la disminución de 22 puntos en la percepción de inseguridad, de acuerdo con cifras del INEGI, así como los apoyos alimentarios y sociales de la demarcación.

Durante la comparecencia también se plantearon cuestionamientos sobre la atención a los comerciantes afectados por el incendio del Mercado Prado Norte, el desplazamiento de pequeños negocios, la rehabilitación de parques y espacios públicos, así como los programas dirigidos a mujeres, personas con discapacidad y población de la diversidad sexual.

Tabe insistió en que la discusión presupuestal no debe responder a diferencias partidistas, sino a las necesidades de los habitantes de Miguel Hidalgo, por lo que llamó a los legisladores a respaldar los recursos que solicitó para el ejercicio fiscal 2027.

El alcalde presentó avances de su administración en materia de seguridad, infraestructura y programas sociales; entre los resultados reportó 2 mil 723 operativos de vigilancia, la instalación de 532 cámaras en 245 postes y la colocación de carpas itinerantes en 730 ubicaciones.

En materia de servicios urbanos, informó que fueron reiluminadas 450 calles, equivalentes al 62 por ciento de los barrios de la demarcación, y que durante el último año se repavimentaron 80 vialidades.

También destacó la operación de 55 comedores comunitarios, que han servido más de 2.4 millones de raciones en cinco años, así como los apoyos económicos para 2 mil 577 jefas de familia.