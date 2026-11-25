Conmemoran 25N en Ecatepec

Más de 2 mil mujeres se unieron en Ecatepec, Estado de México, para alzar la voz contra la violencia de género, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, encabezó el evento y aseguró que su administración mantiene el compromiso de trabajar para garantizar que mujeres y niñas puedan vivir libres de violencia.

“¡En Ecatepec, las mujeres no estamos solas!”, destacó la alcaldesa, quien señaló que las acciones de su gobierno buscan atender las causas de la violencia y construir entornos donde las mujeres puedan vivir con libertad, dignidad y seguridad.

La presidenta municipal precisó que se trata de una batalla de todos los días y que se tiene que hacer desde muchas trincheras a favor de los derechos plenos de las mujeres y de una vida sin violencia y aseguró que no se trata sólo de un día, sino que debe de ser “un recordatorio permanente”.

“Seguimos trabajando desde el territorio, atendiendo las causas y construyendo un Ecatepec donde todas las mujeres y niñas puedan vivir sin miedo, con libertad, dignidad y seguridad”, dijo.

La conmemoración busca generar conciencia sobre las distintas formas de violencia que enfrentan mujeres y niñas, así como impulsar acciones de prevención, protección y acceso a la justicia.

En este contexto, Cisneros Coss reiteró el compromiso de su administración para continuar trabajando en territorio y fortalecer las acciones dirigidas a prevenir y atender las agresiones contra las mujeres.

“¡Ni una más, ni una menos!”, expresó.