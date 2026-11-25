Janecarlo Lozano visita a la bebé encontrada cerca de la Basílica de Guadalupe

Janecarlo Lozano, alcalde de Gustavo A. Madero, visitó a Ruth, la bebé que fue encontrada en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, quien permanece bajo resguardo en el Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. Durante el encuentro, informó que la menor se encuentra estable de salud y adelantó que buscará convertirse, junto con su esposa, en su familia de acogida temporal.

El alcalde explicó que acudió personalmente para conocer las condiciones de salud de la pequeña y verificar que recibiera los cuidados necesarios.

“Muy, muy, muy sana. Quise venir personalmente a verificar... que en este centro de estancia transitoria tuviera todos los cuidados”, expresó Lozano

Fiscalía detuvo al presunto responsable

Durante la visita, el alcalde también se refirió a la detención del hombre señalado como responsable de sustraer a la bebé y trasladarla a distintos puntos de la ciudad antes de abandonarla en la zona de la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con lo expuesto por Lozano, las investigaciones permitieron ubicar el recorrido que habría realizado el sujeto, desde la calle Parque San Juan hasta las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. En ese trayecto, presuntamente utilizó transporte público y posteriormente dejó a la menor en la calle Aquiles Serdán y Garrido.

El edil también reconoció el trabajo de la Fiscalía y de los equipos de seguridad y Protección Civil de la alcaldía, quienes participaron en las acciones para poner a salvo a la pequeña. “... a los cuales también reconozco esta labor humana que hicieron rápida la pusieron a salvo”, expresó.

Recordó que, cuando fue localizada, Ruth estaba mojada debido a que había permanecido cerca de una hora bajo la lluvia. Después de recibirla, personal de la demarcación le proporcionó ropa seca, biberones y otros artículos necesarios, antes de trasladarla a la Agencia 59 del Ministerio Público.

Sobre las circunstancias en las que la menor llegó a manos de las dos mujeres que la encontraron, Lozano señaló que ambas forman parte de la investigación, debido a que sus versiones presentan contradicciones. Una de ellas habría señalado que un hombre le entregó a la bebé, mientras que la otra sostuvo que la encontró en el suelo.

El alcalde agregó que el detenido no tiene parentesco con Ruth y que será la Fiscalía la encargada de esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Inician trámites para recibir a Ruth

Respecto al futuro de la pequeña, Lozano informó que ya conversó con la titular de la Fiscalía y con la responsable del centro de estancia para comenzar el procedimiento que permita a él y a su esposa convertirse en una familia de acogida temporal.

La intención, explicó, es que Ruth pueda permanecer con ellos mientras las autoridades determinan cuál será la alternativa definitiva para garantizar que llegue a un hogar donde reciba atención, protección y cariño.

“Vamos a iniciar los trámites para que seamos su casa, un hogar transitorio, en lugar de que la manden al DIF, que podamos mi esposa y yo, una familia de acogida, que podamos mi esposa y yo tener a la bebé, en lo que garantizamos que quien sea que la pueda adoptar sea una familia que le entregue mucho amor”, declaró.

El alcalde señaló que esperan que el procedimiento pueda avanzar pronto, aunque aclaró que dependerá de las determinaciones de la Fiscalía y de las autoridades responsables de la protección de la infancia.

También mencionó que, de acuerdo con los primeros reportes de la investigación, los padres de la menor no se encuentran en situación de calle, aunque presuntamente tienen problemas de adicciones. Añadió que habrían convivido con el hombre detenido, a quien, según lo expuesto por el edil, se le encontraron 100 dosis de droga.

Lozano sostuvo que será la Fiscalía la que determine las condiciones familiares y las circunstancias del caso. Mientras tanto, aseguró que su principal interés es que Ruth tenga un entorno seguro y pueda crecer con los cuidados necesarios.