Huixquilucan subsidiará ISR del aguinaldo de sus trabajadores municipales





El Ayuntamiento de Huixquilucan aprobó subsidiar la totalidad del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicado al aguinaldo de 2026 de los servidores públicos municipales, por lo que los trabajadores de confianza y generales recibirán íntegra esta prestación, correspondiente a 74 días de sueldo base.

La medida fue avalada por unanimidad durante la Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, en la que se autorizó destinar recursos municipales para cubrir el gravamen y evitar que este descuento afecte el monto que recibirá el personal al cierre del año.

Con esta determinación, el gobierno municipal prevé entregar los aguinaldos antes del 20 de diciembre, conforme al plazo establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, que contempla el pago de esta prestación anual.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, señaló que el subsidio representa un reconocimiento al trabajo del personal que participa en la prestación de servicios y la atención a los habitantes de Huixquilucan.

Indicó que el beneficio se autoriza por quinto año consecutivo durante su administración y sostuvo que su aplicación es posible mediante el manejo de los recursos públicos del municipio.

“Este subsidio del cien por ciento al ISR sobre el aguinaldo de 74 días de sueldo base es un justo reconocimiento al esfuerzo, entrega y trabajo 24/7 que realizan nuestros servidores públicos en favor de las familias huixquiluquenses”, expresó.

La aprobación comprende a los trabajadores de confianza y generales de la administración municipal y busca que reciban el monto correspondiente a su prestación sin la retención de ISR.

El acuerdo se suma a las disposiciones presupuestales del municipio para el cierre del ejercicio fiscal 2026. De acuerdo con el gobierno local, la medida forma parte de su política de disciplina financiera y respeto a las prestaciones laborales de sus empleados.

Contreras Carrasco también sostuvo que la continuidad de este beneficio no debe comprometer la ejecución de obras y programas sociales en las tres zonas que integran el territorio municipal.