Balacera en Tepito: reportan al menos una persona muerta este miércoles 25 de noviembre tras ataque armado CIUDAD DE MÉXICO, 10AGOSTO2026.- Fue asesinado un joven de un balazo en la cabeza cuando salía de una vecindad, ubicada en la calle de Peñón esquina con Toltecas, en el Barrio de Tepito, alcaldía Cuauhtémoc. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

Durante la mañana de este miércoles 25 de noviembre se registró una balacera en Tepito en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. De acuerdo a los primeros reportes, los sujetos que dispararon habrían huido del lugar de los hechos y una mujer murió por el ataque.

¿Qué pasó en Tepito?

Este miércoles se registró un ataque armado en la colonia Morelos en Tepito; los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Rayón y Granaditas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México asistieron al lugar por un reporte sobre dos personas lesionadas por disparos de arma de fuego.

Momentos después arribaron los servicios médicos correspondientes, quienes confirmaron la muerte de la mujer herida y trasladaron a la otra víctima. Los responsables de la agresión huyeron en una bicicleta eléctrica y, según los testigos, vestían prendas oscuras.

¿Cuál es el saldo de la balacera en Tepito?

En un inicio se había reportado que las víctimas del ataque eran dos mujeres. Sin embargo, después se confirmó que una mujer habría fallecido por impacto de bala, mientras que un adolescente habría resultado herido en el abdomen, por lo que fue trasladado a un hospital para ser atendido.

Los servicios médicos, cuando llegaron al lugar de los hechos, encontraron a la víctima de 69 años sin signos vitales, por lo que confirmaron su muerte, mientras que el adolescente de 16 años fue trasladado al hospital más cercano para que se tratara su herida en el abdomen.

¿Qué han dicho las autoridades?

La SSC ha publicado en sus redes sociales que acudieron a la colonia Morelos por el reporte sobre dos personas lesionadas por disparos de arma de fuego. En el lugar de los hechos fueron solicitados los servicios de emergencia; no obstante, una mujer ya habría fallecido y un menor de edad fue trasladado a un hospital.

De acuerdo a la SSC, se le ha dado aviso al agente del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes; además, el personal de la SSC ha empezado el análisis de las cámaras de videovigilancia para localizar a los posibles responsables del ataque.