Foto: Sedema Foto: Sedema (La Crónica de Hoy)





La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) realizará del 25 de noviembre al 10 de diciembre una serie de actividades en espacios naturales y comunitarios de la capital, como parte de los 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas.

La programación incluye talleres, recorridos de interpretación ambiental, encuentros comunitarios, proyecciones documentales y actividades artísticas, con el propósito de vincular la perspectiva de género con la protección del medio ambiente, la defensa del territorio y el derecho de las mujeres y niñas a ocupar espacios públicos seguros.

La jornada comenzará este 25 de noviembre con el Primer Foro de Mujeres Rurales, en el Humedal Artificial de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR).

El encuentro busca generar un espacio para compartir experiencias, identificar situaciones de violencia y abordar temas relacionados con la igualdad sustantiva y el cuidado ambiental.

El 26 de noviembre, el Centro de Cultura Ambiental Ecoguardas será sede del taller “Defensa del territorio: habitar, cuidar y resistir”, que abordará la protección del entorno desde una perspectiva ecofeminista.

La actividad concluirá con la elaboración colectiva de “El árbol de los sentimientos”, una instalación construida con tapitas reutilizadas.

Las actividades programadas incluyen la inauguración del mural comunitario “Mi cuerpo, mi territorio”, prevista para el 3 de diciembre a las 17:00 horas en el Centro Educativo Comunitario Pimpa Pipiltzin, en la alcaldía Coyoacán.

La intervención busca generar reflexión sobre la autonomía corporal de las mujeres, el derecho a decidir sobre sus cuerpos y la relación entre territorio, comunidad y derechos humanos.

El 8 de diciembre, a las 15:00 horas, se proyectará el documental “Anita… por la tierra, por la vida”, dirigido por Dany Rico, en la Pantalla Monumental del Puente Elevado San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La producción recupera la trayectoria de Ana María López Rodríguez, conocida como Anita López, activista de las luchas campesinas y agrarias, así como de la defensa de los derechos de las mujeres en México.

Ambas actividades se realizarán en Territorios de Paz y buscan visibilizar la participación de las mujeres en la defensa de la vida, el territorio y sus derechos.

Recorridos y talleres en espacios naturales

La agenda también contempla actividades en los Centros de Cultura Ambiental Acuexcomatl, Yautlica, Ecoguardas y Chapultepec, donde se realizarán encuentros como “Mujeres que siembran, transforman y lideran”, “Pajareando por una vida sin violencia”, “Rally comunidad que florece” y “Mujeres y naturaleza: un encuentro para florecer”.

Además, habrá recorridos de interpretación ambiental en distintas zonas de la capital, entre ellos “Voces al vuelo”, en el Área Natural Protegida La Loma; “Unidas caminando por el pedregal”, en el Bosque de Tlalpan; “Senderos seguros, mujeres libres”, en la Sierra de Guadalupe, y “Mujeres, bosques, aves”, en Canal Nacional.

Las actividades se complementarán con talleres de composta, agricultura urbana, consumo responsable, gestión colectiva de residuos y defensa del territorio desde una perspectiva ecofeminista.

En los Centros de Conservación de Vida Silvestre de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes se desarrollarán acciones artísticas y de sensibilización, como “Mariposas por la igualdad”, “El árbol del respeto” y “El respeto también se conserva”.

Como parte de la jornada, la dependencia promoverá entre su personal el uso de distintivos morados, la difusión de mensajes de concientización y actividades simbólicas de rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.