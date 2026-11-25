Habitantes de Cuauhtémoc reconocen cambios durante gestión de Alessandra Rojo De la Vega

Vecinos de San Simón Tolnáhuac, en la alcaldía Cuauhtémoc, reconocieron cambios en las condiciones de sus calles, principalmente en pavimentación, alumbrado público y mantenimiento del drenaje, lo anterior, durante un recorrido encabezado por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

Como parte de la jornada Alcaldía en tus manos, habitantes compartieron sus experiencias sobre los trabajos realizados en la colonia y la atención que han recibido por parte de las autoridades.

Elizabeth Arpizar, quien lleva 35 años viviendo en San Simón Tolnáhuac, señaló que durante ese tiempo no había observado tantos cambios en la zona; entre las mejoras que destacó se encuentran la pavimentación de calles, la instalación de luminarias y la renovación de la banqueta en la calle Rojas.

Por su parte, Felipe Guillén, con 50 años de residencia en la colonia, mencionó avances en iluminación, bacheo, pintura y desazolve de drenajes; además, aseguró que actualmente percibe mayor seguridad y que no ha enfrentado problemas de suministro de agua en su calle.

Eva Nolasco, quien ha vivido 56 años en San Simón Tolnáhuac y lleva 42 dedicada al comercio, recordó que anteriormente enfrentaban problemas de drenaje e inseguridad.

La vecina explicó que, después de reportar estas situaciones a la alcaldía, recibió atención del personal y destacó la importancia de mantener el apoyo a los pequeños negocios.

Durante el recorrido, la alcaldesa también escuchó a Ermelinda Dávila, vecina desde hace 20 años, quien consideró importante que las autoridades acudan directamente a las colonias para conocer las necesidades de sus habitantes y dar seguimiento a sus peticiones.

Como parte de la jornada, la Dirección General de Servicios Urbanos realizó trabajos de bacheo en 60 metros cuadrados de vialidades, atendió 15 baches y efectuó dos podas, además del derribo de un árbol seco.

Las intervenciones se realizaron en las calles Martinelli y Clark, entre Calzada Vallejo y Zoltan Kodaly. La alcaldía informó que continuará con labores de poda y mantenimiento de luminarias en la colonia.