Gaseros de la Ciudad de México y del Estado de México (Rogelio Morales Ponce)

La Secretaría de Gobernación (Segob) convocó al Gremio Gasero a una mesa de diálogo para este miércoles 25 de noviembre, a las 12:30 horas, con el propósito de atender sus demandas y con la participación de autoridades del sector energético.

Ante el llamado, el dirigente del gremio, Enrique Medrano Meza, se comprometió a que no se realizarán bloqueos ni cierres carreteros y solicitó a sus agremiados desactivar las movilizaciones que habían anunciado, a fin de evitar afectaciones a las actividades cotidianas de la población.

En un comunicado, la dependencia federal reconoció la disposición del sector para buscar acuerdos mediante el diálogo y señaló que dará seguimiento a la atención de sus demandas.

La Segob reiteró que el Gobierno de México mantendrá abiertas las vías de diálogo con los distintos sectores de la población, al tiempo que reconoció el derecho a la libre manifestación y la importancia de garantizar el libre tránsito.