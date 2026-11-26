Metro brindó atención médica a más de 8 mil 600 usuarios de enero a octubre

Más de 8 mil 600 personas usuarias del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro recibieron atención por problemas de salud entre enero y octubre de este año en las instalaciones de las 12 líneas de la red, informó el organismo.

El Metro informó que, en promedio 861 personas solicitan asistencia médica cada mes durante sus traslados, ya sea en pasillos, andenes, escaleras o al interior de los trenes.

Del total de atenciones realizadas en los primeros 10 meses del año, en 640 casos fue necesario solicitar una ambulancia para trasladar a las personas a distintas instituciones de salud, debido a las complicaciones que presentaban.

Los incidentes más recurrentes han sido desmayos, crisis convulsivas, episodios relacionados con padecimientos epilépticos, sospechas de infarto y solicitudes de apoyo para mujeres embarazadas.

La atención inicial está a cargo de trabajadores de las coordinaciones de Seguridad Industrial e Higiene y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del organismo, quienes intervienen cuando alguna persona presenta malestares físicos durante su estancia en las instalaciones.

El STC detalló que el personal de Seguridad Institucional, mediante el Centro Estratégico de Operaciones, da seguimiento a las solicitudes de apoyo y coordina el arribo de ambulancias cuando se requiere atención hospitalaria.

En estos procedimientos también participan elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes, al recibir una solicitud de auxilio, establecen comunicación con los jefes de estación para gestionar la intervención de los equipos especializados.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, reconoció la participación de los elementos de seguridad y del personal encargado de brindar primeros auxilios, además de llamar a las personas usuarias a solicitar ayuda cuando presenten algún malestar durante sus recorridos.

La asistencia se proporciona a personas de todas las edades, desde bebés y niñas y niños hasta adultos mayores, así como a mujeres y hombres que requieren atención por alguna complicación de salud dentro de la red de transporte.