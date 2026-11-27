Atizapán certifico a más de mil 400 servidores públicos

El presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, encabezó la Tercera Entrega de Reconocimientos a Servidores Públicos en materia de Derechos Humanos, en la que fueron distinguidos 174 trabajadores sindicalizados y de confianza de la actual administración, quienes participaron en actividades de capacitación para mejorar la atención que brindan a la ciudadanía.

“En el tema de derechos humanos, todos tenemos una gran responsabilidad. Hoy, lo que espera de nosotros la ciudadanía es ser atendida con calidez, respeto y amabilidad por todos y cada uno de los funcionarios de esta administración. Tenemos que hacer la diferencia y queremos borrar esa mala imagen que se tiene del gobierno”, expresó el alcalde.

De enero a la fecha, esta iniciativa ha permitido capacitar a mil 449 servidores públicos en materia de derechos humanos. Forma parte de las acciones del Gobierno Municipal para profesionalizar al personal que tiene contacto directo con la población, proporcionándole conocimientos y herramientas que le permitan desempeñar sus funciones con responsabilidad, sensibilidad y apego a los principios de igualdad, legalidad y respeto a la dignidad humana.

La capacitación en derechos humanos constituye una línea de trabajo permanente en Atizapán. En octubre pasado, el Gobierno Municipal puso en marcha la campaña “Espacio Libre de Violencia… Tu Voz Importa, tu Acción También”, dirigida a más de mil 300 trabajadores sindicalizados, mediante módulos enfocados en el conocimiento de los derechos humanos, la prevención de la violencia y la promoción de ambientes laborales respetuosos.

Asimismo, durante este año comenzó la capacitación de cerca de 500 elementos de Seguridad Pública mediante el curso “Derechos y obligaciones de las y los policías”, impartido en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).

Durante el evento, realizado en el Patio Central del Palacio Municipal, el Mtro. Tlilcutzpalin César Archundia Camacho, visitador general de la CODHEM, destacó que los servidores públicos de las distintas áreas del Ayuntamiento son quienes contribuyen a defender y proteger los derechos humanos.

“Ustedes son la parte más noble de las administraciones públicas, las personas que le brindan la mejor atención a sus conciudadanos”, señaló.

Por su parte, el director de Administración, Mtro. Efraín Benhumea Macedo, destacó la importancia de que estos principios se reflejen en el trabajo cotidiano de los servidores públicos.

“Comprender los derechos humanos desde su base nos recuerda que detrás de cada trámite, de cada atención y de cada compañero de trabajo hay una persona con dignidad que merece respeto, empatía e igualdad de trato. La alianza entre el personal de base, sindicalizado y de confianza es indispensable para que estos principios no se queden solo en el papel o en un curso”, expresó.

La entrega de reconocimientos también contó con la presencia de Ma. Guadalupe Romero, secretaria de Previsión y Asistencia Social del SUTEYM.